Mercato - OM : Pour ce transfert, Longoria a du convaincre Tudor

Publié le 9 novembre 2022 à 03h30

Arthur Montagne

Cet été, dans les dernières heures du mercato, l’OM a bouclé l’arrivée d’Amine Harit sous la forme d’un prêt avec option d’achat. Et bien que l’international marocain se soit imposé comme un élément clé à Marseille, Igor Tudor révèle qu’il a fallu convaincre Igor Tudor.

Prêté à l'OM la saison dernière, sans option d'achat, Amine Harit a réalisé une belle fin de championnat à Marseille, au point de convaincre Pablo Longoria de revenir à la charge en toute fin de mercato cet été. Néanmoins, Igor Tudor ne connaissait pas du tout l'international marocain, et le président marseillais a du se montrer convaincant comme il le révèle à Foot Mercato .

Comment Longoria a convaincu Tudor pour Harit

« Il fallait aussi que nous, en groupe de travail, on comprenne Igor Tudor : comment il voulait jouer, de quoi il avait besoin ? Parce que tu te retrouves avec un coach qui vient d'arriver, lors d'une présaison dans laquelle tu dois chercher, dans une situation particulière, à gagner le respect de tout le monde. Au niveau de tes concepts, de tes entraînements, de ta personnalité et de ton travail au quotidien. Après si tu arrives à faire une chose dont tu es à 200% convaincu, ce que j'ai été depuis le premier jour avec Amine, tu vas voir Igor en lui disant : "voilà, c'est un joueur que tu ne connais pas". Au niveau de la psychologie, en tant que dirigeant, c'est mieux si le coach te dit que le joueur te plaît, qu'il serait content de l'avoir. On a attendu pour Amine que tout le monde soit absolument convaincu pour pouvoir protéger le joueur », lance le président de l'OM avant de poursuivre.

«Amine, c'est quelqu'un de très important»