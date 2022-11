Foot - OM

OM : C'est confirmé, une terrible nouvelle tombe pour Harit

Publié le 14 novembre 2022 à 13h15

Arnaud De Kanel

L'inquiétude ne cessait de grandir depuis la sortie sur blessure d'Amine Harit face à Monaco. Convoqué pour le Mondial avec le Maroc, l'attaquant de l'OM connait le verdict pour son genou. Le club phocéen a communiqué sur la nature de sa blessure qui l'éloignera des terrains durant plusieurs mois. Un coup dur pour Harit.

« Je n’ai pas de sourire ce soir, à cause de la blessure de Amine, je suis très triste. Sa sortie nous a fortement impactés. Juste avant la Coupe du monde... On a parlé de la Coupe du Monde tous les deux toute la semaine. Il est à l’hôpital, mais ça ne semble pas bon » craignait Igor Tudor après la victoire de l'OM au sujet d'Amine Harit. Et le Croate avait vu juste...

Communiqué médical : Amine Harit — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) November 14, 2022

Entorse des ligaments croisés du genou pour Harit

En début d'après-midi, l'OM a publié un communiqué pour faire un point sur la blessure de son joueur. Amine Harit souffre d'une entorse des ligaments croisés du genou gauche.

Harit forfait pour le Mondial