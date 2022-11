Foot - Equipe de France

Equipe de France : Voilà pourquoi Kimpembe a déclaré forfait

Publié le 15 novembre 2022 à 05h00

Thibault Morlain

Ce lundi, les joueurs de l’équipe de France sont arrivés à Clairefontaine pour enfin lancer leur Coupe du monde. Alors qu’ils s’envoleront d’ici peu pour le Qatar, un appelé de Didier Deschamps manque toutefois à l’appel : Presnel Kimpembe. Finalement, le défenseur central a dû déclarer forfait pour le Mondial et il s’est d’ailleurs expliqué à ce sujet.

Champion du monde en 2018 avec l’équipe de France, Presnel Kimpembe était sélectionné pour participer au Mondial 2022 au Qatar. Didier Deschamps l’avait ainsi appelé, malgré les doutes qui pouvaient entourer son état de santé suite à ses derniers pépins physiques. D’ailleurs, ce dimanche, Kimpembe avait joué avec le PSG face à l’AJ Auxerre. Malheureusement, n’étant pas à 100%, le défenseur central se sera finalement pas du voyage et sera donc remplacé par Axel Disasi (AS Monaco).

Équipe de France : Deschamps modifie sa liste avant le Qatar https://t.co/qDUiOG9TiN pic.twitter.com/2sWjjDZlNu — le10sport (@le10sport) November 14, 2022

« Je ne pourrai pas assurer un rendement à 200% »

La nouvelle est ainsi tombée ce lundi : Presnel Kimpembe a déclaré forfait. Et ce n’est autre que le joueur du PSG qui a pris sa décision. Suite à celle-ci, Kimpembe s’est expliqué à travers ses réseaux sociaux. Pourquoi renoncer à la Coupe du monde ? « Malheureusement, ma santé passe avant tout et les derniers tests ont montré que je ne pourrai pas assurer un rendement à 200% et je ne souhaite pas déstabiliser le groupe », a confié l’international français.

« J’ai pris la décision de ne pas jouer la Coupe du Monde »