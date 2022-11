Qatar 2022

Qatar 2022 : Avant Kimpembe, ces stars se sont blessées avant une Coupe du Monde

Publié le 14 novembre 2022 à 13h00

Arnaud De Kanel

Après avoir rassuré tout le monde ce dimanche à l'issue de la rencontre entre le PSG et Auxerre (5-0), Presnel Kimpembe a finalement déclaré forfait ce lundi matin. Trop juste, le défenseur central du PSG rejoint la longue liste des stars blessés avant une Coupe du monde. Et il y a du beau monde...

Déjà privés de N'Golo Kanté et Paul Pogba, les Bleus perdent un nouveau champion du monde sur blessure pour le Qatar. En effet, Prensel Kimpembe ne sera pas du voyage. Il ajoute son nom à la liste des stars absentes pour blessures juste avant l'échéance.

Les Bleus malchanceux

Cette année, Paul Pogba, N'Golo Kanté et Presnel Kimpembe se sont blessés juste avant la Coupe du monde et ne participeront à la défense du titre. Avant eux, Franck Ribéry a vécu la même situation en 2014. Souffrant d'une lombalgie, il avait déclaré forfait avant de s'envoler pour le Brésil. En 2006, Djibril Cissé était contraint de faire de même suite à sa double fracture du tibia-péroné lors du dernier match de préparation. Plus récemment, en 2018, c'est en larmes que Dimitri Payet avait quitté la pelouse lors de la finale de l'Europa League opposant l'OM à l'Atletico Madrid. Blessé, le meneur de jeu olympien savait qu'il venait de dire adieu à la Russie.

Horrific injury for Amine Harit. That's no World Cup for him #ASMOM pic.twitter.com/D37ALEBvsh — Football24/7 (@foet247europa) November 13, 2022

Romario, Gerrard, Di Stefano, Harit...