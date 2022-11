Équipe de France : Zidane, Deschamps... La mise au point de Le Graët

Pierrick Levallet

La Coupe du monde 2022 pourrait être le dernier tournoi de Didier Deschamps à la tête de l'Équipe de France. Son contrat expire en décembre prochain, après le Mondial au Qatar. Noël Le Graët s'est donc à nouveau prononcé sur l'avenir de l'actuel sélectionneur des Bleus. Et il a également été interrogé sur une possible arrivée de Zinedine Zidane.

Alors que la Coupe du monde ne va débuter que dans quelques jours, Didier Deschamps ne sait pas encore de quoi son avenir sera fait. Son contrat expire en décembre prochain, après le Mondial. Noël Le Graët avait déjà fixé les conditions pour envisager de voir Didier Deschamps continuer sur le banc des Bleus , et cela passe par un bon résultat au Qatar.

Le Graët veut voir Deschamps continuer

Au micro de Rothen s’enflamme sur RMC , le président de la FFF a d’ailleurs appuyé les propos tenus il y a quelques jours. « J’ai dit que s’il atteignait la demi-finale, la décision lui appartenait. S’il ne l’atteint pas, on discute », annonce Noël Le Graët. Ce dernier s’est ensuite livré plus en détail sur l’avenir de Didier Deschamps : « Pourrait-il rester en poste même en cas d’élimination avant le dernier carré ? On ne sait jamais, quels sont les candidats, son envie, la mienne... Je ne serai jamais en porte-à-faux avec lui. On a des relations suffisamment saines pour en cas de débâcle discuter, les choses ne seraient évidemment pas les mêmes. Chacun a son idée, vous la vôtre, moi la mienne. »

«Les joueurs l'aiment et ça, c'est l’important»

Le président de la FFF a poursuivi : « Deschamps va arrêter ? Je ne crois pas. En tout cas, ce n'est pas mon souhait et c'est tout à fait clair. Moi, j'ai l'habitude de le recevoir à Guingamp quand il y a de grandes décisions à prendre et après l'Euro, la question pouvait se poser. On a passé une journée à parler de ça et on était en phase. Les joueurs l'aiment et ça, c'est l’important. »

«Des contacts directs avec Zidane ? Non, jamais»