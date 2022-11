Equipe de France : Benzema inquiète, il donne de ses nouvelles

Thibault Morlain

Alors que l’équipe de France doit s’envoler pour le Qatar, l’incertitude plane toujours à propos de Karim Benzema. Depuis plusieurs semaines maintenant, le buteur du Real Madrid traine une fatigue musculaire. La question sera alors de savoir s’il pourra être apte face à l’Australie pour le premier match de la Coupe du monde. Benzema a alors fait le point.

Après le forfait de Presnel Kimpembe, les regards se tournent désormais vers Karim Benzema. Ce mardi, le buteur de l’équipe de France n’a d’ailleurs pas terminé l’entraînement collectif. Se ressent-il encore de sa fatigue musculaire qu’il traine depuis plusieurs semaines ? Alors qu’on s’inquiète pour Benzema, il a tenu à rassurer tout le monde.

« Je vais bien »

Dans un entretien pour La Chaine L’Equipe , Karim Benzema a expliqué : « Je vais bien. J'avais des petites douleurs, mais pas de déchirure ni de grosse blessure. Je pouvais jouer mais pas à 100 %. Ce n'était pas histoire de prendre ou de ne pas prendre de risque, c'est juste que je n'étais pas à 100 %. J'avais juste des petites gênes. Depuis, j'ai bien travaillé en salle. J'ai couru, j'ai allongé, donc ça va ».

« Je serai prêt pour le 1er match »