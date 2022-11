Foot - Équipe de France

Équipe de France : Avant le Qatar, les stars de Deschamps calment le jeu

Publié le 15 novembre 2022 à 03h00

Guillaume de Saint Sauveur

Alors que le coup d’envoi de la Coupe du Monde sera donné dans les prochains jours, l’équipe de France fait partie des grands favoris pour la compétition. Mais les hommes de Didier Deschamps, à l’image de Karim Benzema et Aurélien Tchouaméni, se montrent néanmoins prudent sur le statut des Bleus.

Avec son statut de championne du Monde en titre, l’équipe de France de Didier Deschamps va donc débarquer au Qatar avec de solides ambitions pour ce Mondial 2022. Malgré les nombreuses absences notables dans son effectif pour cause de blessure (Pogba, Kanté, Kimpembe, Maignan…), Didier Deschamps aura à cœur d’aller chercher une nouvelle étoile. Mais en attendant, la prudence est de mise côté tricolore…

« Le football, c’est 11 contre 11 »

Dimanche, au micro de Téléfoot, Karim Benzema a affiché ses ambitions mais refuse néanmoins de s’enflammer : « C’est de la fierté, de la joie. On sait ce que ça représente une Coupe du monde. Je suis pressé que ça commence. Tous les Français pense que sur le papier on est les meilleurs. On ne doit pas se cacher. Mais le football c’est 11 contre 11. On va devoir respecter les adversaires et gagner les 3 matchs (…) Le 3ème étoile ? Forcément, j’en rêve comme tout le monde. Mais je me dis pas qu’il faut que je la gagne. Je ne joue pas tout seul. Ça ne sert à rien de se mettre la pression. On est un groupe, chaque match et une finale. Il faut gagner tous les matchs », indique le buteur de l’équipe de France.

Équipe de France : Deschamps justifie sa surprise pour le Qatar https://t.co/n6TcGuo6Tq pic.twitter.com/5q6alpPYO1 — le10sport (@le10sport) November 14, 2022

« Il va falloir vite se mettre dedans »