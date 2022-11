Foot - Coupe du monde

Coupe du monde 2022 : Les grandes annonces de Karim Benzema

Publié le 13 novembre 2022 à 13h30

De retour en équipe de France à l’occasion de l’Euro 2021, Karim Benzema aura l’occasion de disputer une nouvelle Coupe du monde. L’attaquant du Real Madrid a été convoqué par Didier Deschamps pour le Mondial au Qatar. À quelques jours du début du tournoi, le Ballon d’Or 2022 s’est livré en profondeur sur ses attentes.

Absent en 2018, Karim Benzema aura la chance de disputer une nouvelle Coupe du monde à partir du 20 novembre prochain. Sacré Ballon d’Or il y a quelques semaines, l’attaquant de 34 ans a été appelé par Didier Deschamps malgré son récent pépin qui l'a tenu éloigné des terrains avec le Real Madrid. Une convocation que l’ancien de l’OL vit comme une fierté, bien que le Mondial au Qatar ne soit pas la première Coupe du monde qu’il disputera.

«Tous les Français pense que sur le papier on est les meilleurs»

« La Coupe du monde ? C’est de la fierté, de la joie. On sait ce que ça représente une Coupe du monde. Je suis pressé que ça commence. Tous les Français pense que sur le papier on est les meilleurs. On ne doit pas se cacher. Mais le football c’est 11 contre 11. On va devoir respecter les adversaires et gagner les 3 matchs » a-t-il ainsi confié au micro de Téléfoot . Karim Benzema s’est ensuite attardé sur les favoris du tournoi : « Le Brésil favori ? C’est un favori comme peut l’être l’Argentine, l’Espagne, la France. Après, il faut montrer sur le terrain qu’on est les favoris et gagner. »

«Le 3ème étoile ? Forcément, j’en rêve comme tout le monde»