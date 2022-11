Qatar 2022

Coupe du monde 2022 : Les 5 favoris pour succéder à Mbappé et remporter le titre de meilleur espoir

Publié le 12 novembre 2022 à 12h20

Arnaud De Kanel

En 2018, Kylian Mbappé crevait l'écran et permettait à l'équipe de France de remporter le Mondial. A seulement 19 ans, le monde entier découvrait l'étendue de son talent. A la fin du tournoi, il avait été élu meilleur espoir de la compétition, une récompense à laquelle seuls les joueurs ayant 22 ans ou moins peuvent prétendre. Au Qatar, 5 noms se détachent pour succéder à Mbappé.

L'équipe de France a fait de ce trophée annonceur d'une grande carrière sa spécialité. En 2018, Kylian Mbappé succédait à son coéquipier Paul Pogba qui avait été nommé meilleur espoir en 2014. Alors, quels sont les favoris au trophée pour ce Mondial au Qatar ?

Pedri

Élu meilleur jeune du dernier Euro, Pedri sera évidement très attendu avec la Roja au Mondial. Le crack du Barça ne connait pas sa plus grande forme mais il a la capacité de se sublimer dans les grands rendez-vous. Néanmoins, tout dépendra du parcours de la sélection espagnole qui aura une grande influence sur la remise de ce trophée tant convoité. Pedri fêtera ses 20 ans durant le Mondial. L'occasion rêvée de s'offrir un beau cadeau ?

Aurélien Tchouaméni

Nouveau patron de l'entrejeu tricolore, Aurélien Tchouaméni fait partie des grands favoris pour remporter le titre de meilleur espoir du Mondial. Au Real Madrid, il s'est imposé come un titulaire indiscutable suite au départ de Casemiro. Sans Paul Pogba et N'Golo Kanté, les projecteurs seront braqués sur lui à la Coupe du monde. S'il poursuit sur sa lancée, nul doute qu'il prétendra à cette distinction individuelle.

Vinicius Jr

Coéquipier de Tchouaméni au Real Madrid, Vinicius Jr convoite également la récompense. Si Tite n'en fait pas un titulaire indiscutable, la blessure de Lucas Paquetà pourrait lui permettre d'intégrer le 11 titulaire. La saison dernière, il avait confirmé les attentes placées en lui en étant l'un des grands artisans du succès du Real en Ligue des champions. En pleine bourre, le Brésil doit en profiter et miser sur lui. S'il sort du banc, il fera aussi énormément de dégâts tant il a peaufiné son jeu et délaissé tous les déchets qu'on pouvait lui connaitre.

Nuno Mendes

Après le Real Madrid et le Barça, le PSG place également l'un de ses représentants parmi les favoris au titre de meilleur espoir. A 20 ans, Nuno Mendes est déjà titulaire en sélection malgré une concurrence féroce. Pour son retour de blessure, il a marqué contre la Juventus en Ligue des champions. Tonique, rapide et efficace, le fougueux Nuno Mendes connait une ascension fulgurante qui devrait connaitre son apogée au Mondial. De plus, il a de grandes chances d'aller loin avec sa sélection.

Phil Foden