Coupe du Monde 2022 : Sadio Mané au coeur d'un énorme bras de fer ?

Touché au genou, Sadio Mané a été annoncé forfait pour la Coupe du Monde au Qatar. Toutefois, Aliou Cissé - le sélectionneur du Sénégal - compterait tout de même inscrire la star du Bayern dans sa liste pour le Mondial. Un choix que regretterait la direction munichoise.

Ce mardi, le Sénégal a appris une terrible nouvelle. Alors que la Coupe du Monde ouvrira ses portes le 20 novembre, Sadio Mané s'est blessé au genou face au Werder Brême. Dans la foulée, la star du Bayern a été annoncée forfait pour le Mondial au Qatar.

Despite his injury, the federation of Senegal wants to nominate Sadio Mané for the World Cup. The Club @FCBayern is not happy about this decision https://t.co/amTJCDXhPv