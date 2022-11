Foot - Coupe du monde

Coupe du monde 2022 : Voilà à quoi devrait ressembler l’équipe de France au Qatar

Publié le 11 novembre 2022 à 04h45

Thibault Morlain

Le 20 novembre prochain, la Coupe du Monde au Qatar débutera. Pour ce qui est du premier match de l’équipe de France, face à l’Australie, il faudra attendre le 22 novembre. Mais alors que Didier Deschamps vient de dévoiler sa liste des joueurs appelés pour le Mondial, la question est de savoir à quoi devrait ressembler le 11 des Bleus. Voilà quelle pourrait être la composition.

Ce mercredi 9 novembre, une longue attente a pris fin. En effet, sur le plateau du 20h de TF1 , Didier Deschamps a donné les 25 noms qui seront du voyage au Qatar pour disputer la Coupe du Monde avec l’équipe de France. On sait désormais quels seront les joueurs à disposition du sélectionneur pour la compétition. Mais quelle sera la composition des Bleus ?

Equipe de France : OM, Veretout... Une folle accusation tombe contre Deschamps https://t.co/MxkQV1hvPh pic.twitter.com/yEJHTdGEpM — le10sport (@le10sport) November 10, 2022

Retour à une défense à 4

Dans les buts, il ne devrait pas y avoir de surprise et on retrouvera Hugo Lloris. Pour ce qui est de la défense, Didier Deschamps a annoncé une révolution : fini le système à 3 centraux, l’équipe de France reviendra à 4 derrière. Ainsi, Théo Hernandez devrait être arrière gauche, à droite, cela pourrait se jouer entre Benjamin Pavard et Jules Koundé. Et pour ce qui est de la défense centrale, la question est de savoir qui de Lucas Hernandez ou Presnel Kimpembe sera associé à Raphaël Varane.

4-2-3-1 ou 4-3-3 ?

Au milieu de terrain, Aurélien Tchouaméni et Adrien Rabiot semblent assurés d’avoir une place de titulaire. Ensuite, tout dépendra du système de Didier Deschamps. Dans un milieu à 3, cela pourrait profiter à Eduardo Camavinga ou Matteo Guendouzi. Si 4 attaquants sont alignés, en plus du trio Antoine Griezmann-Kylian Mbappé-Karim Benzema, on pourrait alors voir Kingsley Coman ou Ousmane Dembélé.