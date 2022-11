Coupe du monde 2022

Qatar 2022 : Ils jouent certainement leur dernière Coupe du monde

Publié le 10 novembre 2022 à 16h50

Alexandre Higounet

A l’occasion de la Coupe du monde au Qatar, plusieurs grands noms du football international vont disputer leur dernière compétition mondiale. Et certains, parmi lesquels Lionel Messi et Cristiano Ronaldo, auront une lourde pression sur les épaules. Le 10 Sport dresse la liste des stars qui joueront leur dernier Mondial.

Lionel Messi

Première star concernée par la dimension « dernière chance », Lionel Messi sait pertinemment que sa carrière exceptionnelle ne souffre que d’un manque, mais il est de taille : il n’a jamais brillé en Coupe du monde et encore moins emmené l’Argentine vers la victoire. Messi a besoin d’une grande Coupe du monde pour dépasser, ou au moins égaler, Maradona dans l’histoire. A 35 ans, il sait qu’il s’agit de son dernier essai et que dans cette optique, une confirmation hivernale constitue une aubaine car il aura un grand état de fraîcheur, ce qui n’a jamais été le cas en fin de saison. Ce n’est pas pour rien que la star argentine est revenue de vacances en grande forme, avec une implication et une motivation largement supérieures à l’an dernier.

Cristiano Ronaldo

Pour CR7, la situation est à peu près la même que pour son éternel rival. Lui non plus n’a jamais vraiment survolé une Coupe du monde, ni propulsé le Portugal vers les sommets. Si pour Ronaldo, l’enjeu est légèrement moindre que pour Messi, qui doit absolument porter l’Argentine vers la gagne s’il veut égaler Maradona, il n’en reste pas moins de taille, car la star portugaise sait qu’elle doit absolument solder son histoire internationale en brillant enfin en Coupe du monde. Et quand bien même CR7 pense jouer à plus de 40 ans, il est évident qu’à 37 ans, il s’agit de sa dernière occasion, lui qui a déjà entamé son crépuscule sportif, comme l’ont démontré ses difficultés à trouver un top club sur le mercato cet été.

Manuel Neuer

Agé de 36 ans, Manuel Neuer dispute lui aussi très probablement sa dernière Coupe du monde à la tête de l’Allemagne. Après avoir porté son équipe à la victoire en 2014, nul doute que le portier du Bayern souhaite finir sur un deuxième succès.

Karim Benzema

Après avoir manqué le triomphe des Bleus en 2018, Karim Benzema voit se présenter une occasion unique de réaliser une Coupe du monde à la hauteur du statut qu’il a acquis depuis plusieurs années au Real Madrid. A 34 ans, Benzema sait qu’il n’aura pas d’autres occasions mais que cette année, avec son sérieux et son implication, son état physique maintenu lui permet de rêver à un triomphe. Alors

Sergio Ramos

De retour vers la grande forme au fil des matchs avec le PSG, Sergio Ramos pourrait bien arracher sa place dans la sélection espagnole, suivant l’accord de principe passé avec son sélectionneur Luis Enrique. Vainqueur en 2010, Sergio Ramos trouverait là une dernière occasion de remporter un deuxième trophée mondial, à 36 ans.

Thiago Silva

Après avoir été cherché une Ligue des champions il y a un an et demi, au crépuscule de sa carrière, Thiago Silva se voir offrir à 37 ans une dernière chance de remporter une Coupe du monde avec le Brésil. Ce qui constituerait la plus belle des revanches après le désastre de 2014.