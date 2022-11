Coupe du monde 2022

Qatar 2022 : Top 5 des meilleurs attaquants de l'histoire de la Coupe du monde

Publié le 10 novembre 2022 à 13h50

Alexandre Higounet

Ni Messi ni Cristiano Ronaldo ne figurent dans le top 5 des meilleurs attaquants de l’histoire de la Coupe du monde, la faute à des performances toujours en-dedans lors de la plus grande compétition. Ils disposent d’une ultime chance cet hiver d’inverser cette incongruité historique. En attendant, voici le classement des meilleurs buteurs de l’histoire du Mondial.

Pelé

Trois fois vainqueur de la Coupe du monde, dont la première à 17 ans en 1958 et la dernière, en 1970, après avoir éclaboussé la compétition de toute sa classe, inscrivant dans la légende plusieurs actions incroyables, comme son grand pont sur feinte de corps devant le gardien uruguayen ou cette frappe de cinquante mètres sur un engagement qu’il fût à quelques centimètres de mettre au fond, à l’occasion d’un match de premier tour, Pelé apparaît comme une évidence au premier rang des meilleurs attaquants de l’histoire de la Coupe du monde. Et ce même s’il ne marqua « que » 12 buts en Coupe du monde, ce qui le positionne à quatre longueurs du meilleur buteur de l’histoire du Mondial, l’Allemand Miroslav Klose. Mais Pelé, on l’aura compris, est beaucoup plus qu’un finisseur, lui qui porta le Brésil à la victoire à trois reprises sur les quatre Coupes du monde qu’il a disputé. Et encore fût-il blessé en 1966, la seule que son équipe ne gagna pas.

Ronaldo

Derrière Pelé, la présence d’un autre grand attaquant brésilien s’impose tout autant. Ronaldo, « Il phenomeno », champion du monde avec le Brésil en 1994, puis en 2002 après avoir survolé la finale, inscrivant deux buts au grand Oliver Kahn pour une victoire (2-0) contre l’Allemagne, est non seulement un finisseur, lui qui pointe à la deuxième place des meilleurs buteurs de l’histoire de la Coupe du monde avec 15 réalisations en quatre éditions (mais sans avoir joué lors de sa première en 1994), mais également l’un des grands talents de l’histoire du jeu. En 2010, il aurait pu disputer une cinquième Coupe du monde, et intégrer la liste restreinte des joueurs à cinq mondiaux (Lothar Mathaus, Antonio Carbajal, Gianluigi Buffon, Rafael Marquez), mais il ne réussit pas à retrouver à temps un niveau physique suffisant pour cela.

Miroslav Klose

Le buteur allemand s’impose lui aussi dans ce classement sachant qu’il est lui le meilleur buteur de l’histoire en Coupe du monde, avec 16 réalisations sur les quatre phases finales qu’il a disputées. Klose disputera une finale en 2002, pour sa première participation, perdue contre le Brésil de Ronaldo. Il termine cette année-là deuxième meilleur buteur de la compétition, derrière Ronaldo justement, avec cinq réalisations. Après avoir fait demi-finale en 2006, avec le titre de meilleur buteur à la clé avec 5 buts, puis en 2010, Miroslav Klose termine sa carrière internationale sur une victoire en Coupe du monde en 2014.

Just Fontaine

Difficile de ne pas mettre dans le classement Just Fontaine, le meilleur buteur de l’histoire sur une Coupe du monde avec 13 réalisations lors du Mondial 1958 disputé en Suède. L’avant-centre tricolore n’a certes pas eu une carrière de longue durée, étant contraint d’arrêter à 29 ans suite à une blessure au genou, ce qui fait qu’il n’a pas eu l’occasion de disputer une nouvelle Coupe du monde, mais le seul fait qu’il détienne ce record de buts sur un Mondial, qui n’a jamais été battu depuis et qui semble parti pour durer puisqu’aucun joueur n’a approché ce chiffre dans l’air moderne, la plupart des meilleurs buteurs des Coupes du monde finissant tous à 6 buts, suffit à légitimer sa présence dans le top 5.

Gerd Muller

Gerd Muller intègre également le classement. L’avant-centre historique du Bayern Munich, qui bâtit sa légende sur son efficacité redoutable dans un petit périmètre devant les cages adverses, fût non seulement vainqueur de la Coupe du monde 1974, victoire à laquelle il contribua grandement, mais également meilleur buteur du Mondial 1970, celui de grand Pelé, avec 10 réalisations, faisant de lui l’un des rares à avoir approché le record de Just Fontaine.