Top 5 des meilleurs gardiens de l'histoire de la Coupe du monde

Publié le 5 novembre 2022 à 16h50

Alexandre Higounet

La Coupe du monde a souvent été le terrain pour l’affirmation au top niveau mondial de gardiens de but, écrivant leur légende au fil des matches de la compétition. Le 10 sport a tenté de dresser la liste des cinq meilleurs gardiens de l’histoire de la Coupe du monde. Avec bien sûr une grande part de subjectivité car d’autres auraient également mérité leur place.

Lev Yachine

Considéré comme le meilleur gardien de but de l’histoire, Lev Yachine, seul gardien à avoir remporté le Ballon d’Or, s’impose logiquement dans le top 5 des meilleurs portiers de la Coupe du monde, qu’il a disputée à trois reprises avec l’URSS. Si en 1962, Lev Yachine passe au travers de la compétition, réalisant plusieurs erreurs, on apprendra par la suite qu’il disputa la compétition avec un traumatisme crânien. Quatre ans plus tard, il prend sa revanche de manière éclatante à 36 ans, à l’occasion de la Coupe du monde 1966 en Angleterre. Elu meilleur gardien du Tournoi, il porte son équipe vers les demi-finales.

Manuel Neuer

Compte tenu de la longue tradition des gardiens allemands, plusieurs portiers historiques de la Mannschaaft auraient pu figurer dans le classement, comme Oliver Kahn ou Sepp Maier. Au final, Manuel Neuer, demi-finaliste en 2010 et vainqueur impressionnant en 2014 s’est imposé dans la liste, tant par son palmarès incroyable, sa longévité, ses qualités intrinsèques de joueur et son niveau de performance à l’occasion des Coupes du monde, notamment en 2014, où il apparaissait proprement infranchissable, comme aimantant les ballons. Comme il dispute encore cette Coupe du monde au Qatar, Neuer aura l’occasion d’inscrire de nouvelles lignes sur sa légende.

Dino Zoff

Parmi les prétendants pour figurer dans les cinq meilleurs gardiens de la Coupe du Monde, la place de Dino Zoff peut se discuter, sachant que s’il a remporté le titre avec l’Italie à la toute fin de sa carrière, alors qu’il dépassait 40 ans, il ne s’est pas montré plus décisif que cela lors de la compétition. Mais cela serait oublier que le portier historique de la Juve était déjà allé en finale en 1970, réalisant des prestations de haute volée et que sa longévité au plus haut niveau, comme son palmarès, est impressionnante. Il ne lui manque qu’une victoire en « Ligue des champions » (à l’époque appelée Coupe des clubs champions), malgré deux finales disputées avec la Juve en 1973 et 1983.

Fabien Barthez

La présence de Fabien Barthez dans ce classement s’impose d’elle-même. Le gardien tricolore a toujours réalisé des prestations incroyables au sein de la défense de l’équipe de France. Il a bien sûr à son palmarès la Coupe du monde 1998, au cours de laquelle il fût tout simplement incroyable. Mais Barthez a enchaîné avec une nouvelle compétition internationale stratosphérique avec l’Euro 2000, qu’il remporta de nouveau avec l’équipe de France. Et si la sélection tricolore connût un trou d’air en 2002, sans que Barthez en soit responsable, il paracheva sa carrière internationale avec un Mondial 2006 de haute volée, qu’il faillit remporter, l’équipe de France étant vaincue en finale aux penalties contre l’Italie.

Gianluigi Buffon

Autre gardien de légende de par sa longévité au top niveau, son palmarès et son niveau de jeu, Gianluigi Buffon s’impose lui aussi dans ce classement car il a remporté le trophée en 2006 en réalisant un parcours exceptionnel, ponctué de performances de très haut niveau portant littéralement l’Italie vers le succès final, à l’image de l’arrêt incroyable qu’il réalisa sur une tête de Zidane en finale lors de prolongations, sauvant son équipe de la défaite, sachant qu’il existait à l’époque la règle de but en or. Bien sûr, d’autres gardiens de l’ère moderne aurait pu revendiquer aussi une place, comme Iker Casillas, décisif avec l’Espagne en 2010, mais la longévité de Buffon au plus haut niveau a fait la différence.