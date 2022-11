Coupe du monde 2022

Qatar 2022 : Les 10 stars qui vont manquer la Coupe du monde

Publié le 5 novembre 2022 à 13h50

Alexandre Higounet

Comme lors de chaque édition de la Coupe du monde, certaines stars, appartenant à des nations moins chevronnées du football, ou dont la sélection connaît un creux générationnel, manqueront à l’appel à l’occasion du Mondial au Qatar à la fin de l’année. Le10sport.com dresse la liste des dix plus gros poissons à manquer le grand bain du football international.

Zlatan Ibrahimovic - Suède

Eliminé avec la Suède lors des barrages, alors qu’il était revenu en sélection pour disputer sa dernière grande compétition internationale, le guerrier suédois, toujours en activité et performant à 40 ans - lorsqu’il joue – sous le maillot du Milan AC, reste une des grandes superstars du football international. Assurément, sa présence à la pointe de l’attaque suédoise aurait apporté du piment aux rencontres du premier tour, d’autant qu’il aurait forcément auréolé sa présence de quelques gestes de grande classe. Et qui sait ? Bien préparé pour l’échéance, Zlatan aurait pu porter la Suède bien loin dans la compétition si les étoiles s’alignaient bien. De tout cela, il n’y aura donc rien. D’une part, car la Suède ne s’est pas qualifiée, d’autre part car il s’est malheureusement blessé au genou.

Erling Haaland - Norvège

Le nouveau phénomène du football mondial, qui vient de signer à Manchester City, manquera lui aussi grandement à la Coupe du monde au Qatar. Sa puissance de bulldozer, doublée de son excellente technique d’attaquant, de sa frappe surpuissante et de son sens du but exceptionnel auraient assurément marqué les esprits lors de ce Mondial. Avec Kylian Mbappe, le duel à distance aurait été magnifique. Mais Haaland n’a qu’un point faible, il n’est pas dans une équipe suffisamment solide pour être assuré de disputer la Coupe du monde à chaque fois.

Mohamed Salah – Égypte

L’ailier égyptien de Liverpool sera lui aussi l’un des grands absents de ce Mondial au Qatar. Star offensive de Liverpool, finaliste de la dernière Ligue des champions, Salah aurait lui aussi mérité d’évoluer sous les lumières de la Coupe du monde. Même s’il est moins virevoltant qu’il y a quelques années, l’attaquant reste parmi les valeurs sûres du football mondial.

Marco Verratti - Italie

À peine auréolée de son titre de championne d’Europe, la sélection italienne retombe aussi vite en passant à côté de la qualification pour la Coupe du monde. Pour le football transalpin, qui paraissait sortir la tête de l’eau pour de bon, cela résonne comme un terrible coup d’arrêt. À titre individuel, c’est aussi très dur pour Marco Verratti, qui à bientôt 30 ans, voit passer l’une de ses dernières chances de réaliser une grande Coupe du monde. Ce qui au vu de son talent immense, apparaît comme une véritable injustice.

Gianluigi Donnarumma - Italie

Dans le même esprit que son coéquipier au PSG Marco Verratti, Gianluigi Donnarumma devrait bien sûr être lui aussi à la Coupe du monde. Mais, à l’inverse du milieu de terrain, il est encore très jeune et aura assurément d’autres occasions de la disputer pour la gagner.

Riyad Mahrez - Algérie

Encore un joueur de calibre d’un top club mondial, Riyad Mahrez manquera lui aussi la Coupe du monde au Qatar. L’ailier international algérien, qui reste un élément clé de l’équipe de Guardiola, aurait assurément pu peser sur la compétition s’il avait eu l’occasion de la disputer.

Franck Kessié – Côte d’Ivoire, Pierre-Emerick Aubameyang - Gabon, David Alaba – Autriche, Henrikh Mkhitaryan – Arménie

Voici enfin quatre autres joueurs, dont le statut est certes légèrement inférieur aux six premiers, mais dont on peut aussi légitimement considérer qu’ils font partie des grands absents de ce Mondial au Qatar : Franck Kessié, le nouveau roc axial du FC Barcelone au milieu, Pierre-Emerick Aubameyang, qui a lui relancé l’attaque du Barça dans la deuxième moitié de saison l’an dernier, David Alaba, titulaire indiscutable au Real Madrid et Henrikh Mkhytarian, qui a brillé avec l’AS Rome et qui vient de signer à l’Inter, manqueront tous à la Coupe du monde 2022.