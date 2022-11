Qatar 2022

Qatar 2022 : Présentation de l’Australie

Publié le 9 novembre 2022 à 20h40

Arnaud De Kanel

La Coupe du monde approche à grands pas et pour cette occasion, le10sport vous propose une présentation de chaque équipe présente au Qatar. Vingtième épisode de cette série avec l'Australie, membre du groupe D où figurent la France, le Danemark et la Tunisie. Voici ce qu'il faut savoir du premier adversaire des Bleus.

Au Qatar, l'Australie participera à sa 6ème Coupe du monde, la sixième consécutive. Comme en 2018, ils débuteront leur Mondial face aux Bleus de Didier Deschamps.

Présentation de la sélection

Les Socceroos arrivent au Qatar en tant que 38ème nation au classement FIFA. A sa tête depuis la fin du Mondial 2018, l'Australien Graham Arnold. En 4 ans et 31 matchs, il a mené sa sélection vers la victoire à 21 reprises, perdu 6 fois et concédé le nul 4 fois. Il a sauvé les meubles après un parcours en qualifications interminable.

Le parcours australien en sélection

Les Australiens sont passés par un parcours du combattant. Tout d'abord, ils ont réalisé un sans faute en dominant le groupe B du second tour des éliminatoires de la zone Asie composé du Koweït, de la Jordanie, du Népal et de Taiwan. Puis l'heure était venu d'en découdre avec les meilleurs nations de la zone Asie dans le groupe B du troisième tour. Troisièmes derrière l'Arabie Saoudite et le Japon, les Australiens devaient passer par le quatrième tour. En déplacement aux Emirats Arabes-Unis, l'Australie a battu la sélection émiratie 2 buts à 1. Mais ce n'était toujours pas suffisant pour aller au Qatar et un barrage intercontinental était nécessaire. Au bout du suspens, ils sont venus à bout du Pérou après la séance de tirs aux buts.

Le programme de l'Australie au Mondial

L'Australie sera dans le groupe D au Mondial et retrouvera la France, la Tunisie et le Danemark.



22 novembre : France - Australie

26 novembre : Tunisie - Australie

30 novembre : Australie - Danemark

Le joueur à suivre

Il risque d'être très sollicité et sera donc le joueur à suivre. Mathew Ryan jouera un rôle prépondérant au Qatar. Après un très bon passage à Brighton, il évolue désormais à Copenhague. Il est souvent décisif ave sa sélection qu'il a représenté à 75 reprises.

