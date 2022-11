Qatar 2022

Qatar 2022 : Présentation du Danemark

Publié le 1 novembre 2022 à 20h40

Arnaud De Kanel

La Coupe du monde approche à grands pas et pour cette occasion, le10sport vous propose une présentation de chaque équipe présente au Qatar. Douzième épisode de cette série avec le Danemark, membre du groupe D où figurent la France, la Tunisie et l'Australie. Voici ce qu'il faut savoir du deuxième adversaire des Bleus.

Au Qatar, le Danemark participera à sa 6ème Coupe du monde. Les Danois tenteront de surfer sur leur bonne dynamique qui leur avait permis d'atteindre les demi-finales de l'Euro et plus récemment encore, de faire chuter la bande à Didier Deschamps.

Présentation de la sélection

La sélection danoise arrive au Qatar en tant que 10ème nation au classement FIFA. A sa tête depuis 2020, le Danois Kasper Hjulmand. Il est à l'origine du renouveau de la sélection danoise avec laquelle il a remporté 14 matchs, perdant 5 fois et concédant le nul à 2 reprises. Son équipe et vaillante, courageuse et unie, comme on a pu le voir lors du dernier Euro avec l'accident de Christian Eriksen. Ils ont battu les Bleus à deux reprises cette année. De nature défensive, la sélection danoise s'est métamorphosée avec Kasper Hjulmand et apporte sans cesse du danger dans la surface adverse. Les Danois jouent sans complexe et ça leur réussit plutôt bien.

Le parcours danois en qualifications

Le Danemark a enchainé 9 victoires de suite dans le groupe F des éliminatoires de la zone Europe. Ils ont cartonné face à la Moldavie en s'imposant 8 buts à 0. Leur seule défaite est intervenue en Ecosse lors du dernier match, mais ils étaient déjà assurés de terminer premier devant ces mêmes écossais, Israel, l'Autriche, les Îles Féroé et la Moldavie. Au total, 30 buts marqués en 10 matchs, contre 3 encaissés.

Le programme du Danemark au Mondial

Le Danemark sera dans le groupe D au Mondial et retrouvera la France, la Tunisie et l'Australie.



22 novembre : Danemark - Tunisie

26 novembre : France - Danemark

30 novembre : Australie - Danemark

🇩🇰 Enjoy another Joakim Mæhle beauty 🥰@DBUfodbold | #WCQ pic.twitter.com/FTfyMIlDKD — UEFA EURO 2024 (@EURO2024) November 22, 2021

Le joueur à suivre

Peu importe le système de jeu utilisé par son sélectionneur, Joakim Mæhle est titulaire. Le latéral gauche de l'Atalanta apporte du déséquilibre avec ses montées incessantes qui illustrent bien les principes de jeu de son sélectionneur. Lui qui avait failli rejoindre l'OM, peut également frapper et convertir les situations danoises. A 25 ans, il a inscris 9 buts en 31 sélections, un total très élevé pour un latéral.

