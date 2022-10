Qatar 2022

Qatar 2022 : Présentation de l’Uruguay

Publié le 28 octobre 2022 à 20h40

Arnaud De Kanel

La Coupe du monde approche à grands pas et pour cette occasion, le10sport vous propose une présentation de chaque équipe présente au Qatar. Neuvième épisode de cette série avec l'Uruguay, membre du groupe H où figurent le Portugal, le Ghana et la Corée du Sud. Voici ce qui attend les coéquipiers de l'ancienne star du PSG Edinson Cavani.

Au Qatar, l'Uruguay participera à sa 14ème Coupe du monde. Les Uruguayens ont inscris leur nom au palmarès du Mondial à deux reprises, en 1930 et 1950, et se sont construits une véritable réputation d'équipe qu'il faut éviter d'affronter. En 2018, ils avaient sorti le Portugal de Cristiano Ronaldo avant de tomber face aux Bleus de Didier Deschamps.

Présentation de la sélection

La Céleste arrive au Qatar en tant que 14ème nation au classement FIFA. A sa tête depuis le 15 décembre 2021 suite au licenciement d'Oscar Tabarez, Diego Alonso. Depuis qu'il a pris les rênes de la sélection, il n'a jamais perdu en match officiel et a gagné ses 4 matchs. La confiance de l'Uruguay est retrouvée.

Le parcours uruguayen en qualifications

Après des débuts poussifs et une défaite 4-2 en Equateur, l'Uruguay était dos au mur. Et pour cause, toutes les meilleures équipes d'Amérique du Sud sont réunies dans un seul groupe et seuls 4 tickets sont directement qualifiables pour le Mondial. Dans un groupe avec l'Argentine de Leo Messi et le Brésil de Neymar, il n'y a pas le droit à l'erreur. C'est pour cette raison qu'Oscar Tabarez a été licencié après la claque reçue contre la Bolivie (3-0). Les coéquipiers de Cavani avaient terminé fort en remportant leurs 4 derniers matchs, leur assurant ainsi de terminer en 3ème position. L'inoxydable Luis Suarez avait grandement participé à la qualifications des siens en inscrivant 8 des 22 buts marqués par la Céleste . Point noir, les 22 buts encaissés qui inquiètent, tant la solidité défensive uruguayenne faisait sa force.

Le programme de l'Uruguay au Mondial

L'Uruguay sera dans le groupe H avec le Portugal, la Corée du Sud et le Ghana. Voici le programme uruguayen au Qatar.



24 novembre : Uruguay - Corée du Sud

28 novembre : Portugal - Uruguay

2 décembre : Ghana - Uruguay

Fede Valverde (24): big game, big player. This season he has scored against Barça, Atleti & RB Leipzig. 5 G+A in 7 La Liga starts and has even adopted a new role on the right side under Ancelotti. pic.twitter.com/ud5WHLcwZh — EuroFoot (@eurofootcom) October 18, 2022

Le joueur à suivre

Après Diego Forlan, Edinson Cavani et Luis Suarez, l'Uruguay perpétue sa tradition de fabrique d'attaquants avec Darwin Nunez. Néanmoins, le buteur de Liverpool n'est pas au mieux avec les Reds à contrario de son compatriote Federico Valverde du côté du Real Madrid. En pleine bourre, Valverde ne cesse d'impressionner depuis le début de la saison dans le nouveau rôle que lui confie Carlo Ancelotti. A seulement 24 ans, il compte déjà 44 capes avec sa sélection. Il a marqué à six reprises en 11 matchs de championnat avec le Real cette saison en jouant sur l'aile droite ou dans l'entrejeu, et il ne fait pas dans la dentelle. Sa qualité de frappe pourrait faire la différence car avec son taux de confiance, il tente sa chance de n'importe où et ça lui réussit très souvent.

Le prono de la rédac'