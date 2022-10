Qatar 2022

Qatar 2022 : Présentation des Pays-Bas

La Coupe du monde approche à grands pas et pour cette occasion, le10sport vous propose une présentation de chaque équipe présente au Qatar. Huitième épisode de cette série avec les Pays-Bas, membre du groupe A où figurent le Qatar, le Sénégal et l'Equateur. Voici ce qui attend les coéquipiers de Virgil van Dijk.

Au Qatar, les Pays-Bas participeront à leur 11ème Coupe du monde. Les Bataves feront leur grand retour au Mondial après avoir raté celui en Russie en 2018.

🦁 𝐏𝐫𝐨𝐯𝐢𝐬𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥 𝐒𝐪𝐮𝐚𝐝: This is the longlist of 39 players where our final World Cup 2022 squad will be selected from! 📋#NothingLikeOranje | @FIFAWorldCup pic.twitter.com/5aGJMDcyVK