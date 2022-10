Qatar 2022

Qatar 2022 : Présentation de la Tunisie

Publié le 24 octobre 2022 à 20h40

Arnaud De Kanel

La Coupe du monde approche à grands pas et pour cette occasion, le10sport vous propose une présentation de chaque équipe présente au Qatar. Cinquième épisode de cette série avec la Tunisie, membre du groupe D où figurent la France, l'Australie et le Danemark. Voici ce qui attend les derniers adversaires des Bleus en poules.

La Tunisie participera à sa 6ème Coupe du monde au Qatar. Dernière adversaire des Bleus de Didier Deschamps, elle a très mal terminé sa préparation en s'inclinant lourdement face au Brésil (5-1).

Présentation de la sélection

La Tunisie se présente au Qatar en tant que 30ème nation au classement FIFA. Elle est dirigée depuis le début d'année par Jalel Kadri, ancien adjoint promu après l'élimination des Tunisiens en quarts de finale de la Coupe d'Afrique des Nations face au Burkina Faso. En six matchs officiels, il n'a jamais connu la défaite. Kadri l'a emporté à 4 reprises et a concédé le nul deux fois.

Le parcours tunisien en qualifications

Les Aigles de Carthage ont assuré l'essentiel en qualifications. Avec 4 victoires, 1 nul et une défaite, ils ont terminé premier du groupe B des éliminatoires de la zone Afrique devant la Guinée Équatoriale, la Zambie et la Mauritanie. En six rencontres, ils n'ont encaissé que 2 petits buts et en ont inscris 11. Pour valider leur ticket au Mondial, ils se sont ensuite défaits du Mali lors des barrages. Victorieux à l'aller 1-0, les Tunisiens ont assuré le nul chez eux au retour (0-0).

Le programme de la Tunisie au Mondial

La Tunisie aura le privilège d'affronter les champions du monde en titre. En effet, ils débuteront leur campagne dans le groupe D face au Danemark - demi-finaliste du dernier Euro - le 22 novembre, avant de se confronter à l'Australie le 26 novembre, puis de terminer face à l'Equipe de France le 30 novembre prochain.

Le but de Wahbi Khazri contre Metz exceptionnel 🙏🏽 pic.twitter.com/u6G2FHICBX — JoJo-FADA2-L'OM⭐🏆 (@JoJoFADA13) October 30, 2021

Le joueur à suivre

Wahbi Khazri sera le joueur à suivre côté tunisien. Le joueur de Montpellier connait très bien quelques uns de ses futurs adversaires au Mondial. Au fil des années, il s'est imposé comme un joueur régulier de Ligue 1. Auteur de coups de génie lorsqu'il tente des frappes de 60mètres, il est capable de faire basculer le cours d'un match et il aura à cœur de briller face aux Bleus , lui qui est natif d'Ajaccio. En sélection, il totalise 71 capes pour 24 buts marqués.

Le prono de la rédac'