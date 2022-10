Foot - Equipe de France

En plein cauchemar, Deschamps prépare une révolution pour le Coupe du monde

Publié le 23 octobre 2022 à 12h00

Sorti sur blessure à l'occasion du choc contre Chelsea, Raphaël Varane était en larmes au moment de quitter ses partenaires. Cela suscite donc beaucoup d'inquiétude au sein de l'équipe de France à un mois du début de la Coupe du monde. A tel point que Didier Deschamps pourrait bien songer à un grand changement pour compenser l'absence de l'ancien Madrilène.

Le temps presse pour Didier Deschamps. Le sélectionneur de l'équipe de France dévoilera sa liste le 9 novembre pour la Coupe du monde et cogite donc très sérieusement. D'autant plus qu'il est confronté à de nombreuses incertitudes puisque les blessures s'enchaînent ces dernières semaines. Déjà privés de N'Golo Kanté, et alors que Paul Pogba est toujours incertain, les Bleus doivent désormais faire face aux interrogations autour d'un autre cadre, à savoir Raphaël Varane. Le défenseur de Manchester United est sorti sur blessure samedi et a quitté la pelouse en larmes.

Varane très incertain

Une situation très inquiétante alors que le premier match de l'équipe de France aura lieu le 22 novembre contre l'Australie. Et Erik ten Hag ne s'est pas montré très rassurant. « On ne peut pas en dire grand-chose à cet instant précis. Vous avez tous vu sa sortie. Il faut attendre 24 heures pour que notre staff médical puisse vraiment l'examiner et établir un diagnostic. Je peux comprendre qu'il ait été aussi ému, parce qu'il est passé par de nombreuses blessures, mais une fois encore, il faut attendre, laisser notre staff médical faire son travail, et on verra quelles conclusions il faut en tirer », confiait le manager de Manchester United.

