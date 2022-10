Qatar 2022

Qatar 2022 : 2022 : Présentation du Pays de Galles

La Coupe du monde approche à grands pas et pour cette occasion, le10sport vous propose une présentation de chaque équipe présente au Qatar. Septième épisode de cette série avec le Pays de Galles, membre du groupe B où figurent l'Angleterre, les Etats-Unis et l'Iran. Voici ce qui attend les coéquipiers de Gareth Bale.

Au Qatar, le Pays de Galles participera à sa deuxième Coupe du monde, 64 ans plus tard. Les Gallois auront à cœur de briller face à leur rival anglais et pourraient créer la sensation en cas de qualification pour les huitièmes de finale.

And finally 2022. Arguably the greatest, definitely the most important result in Welsh football historyWales 1-0 Ukraine The pinnacle of the journey. The goal finally achieved. 64 years late pic.twitter.com/G1LZBHTxv1