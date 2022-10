Foot - Real Madrid

Ballon d’Or : Le clin d’oeil de Benzema… au FC Nantes

Publié le 23 octobre 2022 à 04h15

Thibault Morlain

Impressionnant avec le Real Madrid, ayant remporté la Liga et la Ligue des Champions notamment, Karim Benzema a été élu Ballon d’Or 2022. Un sacre exceptionnel pour le Français, qui devient le 5ème Tricolore à le recevoir. Et au moment de revenir sur son parcours qui l’a mené jusqu’au Ballon d’Or, Benzema a tenu à faire une mention au FC Nantes.

Aujourd’hui, Karim Benzema est donc au sommet de la planète football. Après avoir mené le Real Madrid au plus haut, KB9 a été récompensé en conséquence. Lundi dernier, des mains de Zinedine Zidane, le Français a reçu le Ballon d’Or 2022, succédant ainsi à Lionel Messi au palmarès. Une joie immense pour Benzema.

Ballon d'Or : Le «Ballon d’Or du peuple», Benzema en rajoute une couche https://t.co/LaQ0nKrY0c pic.twitter.com/VfIGPSvR1W — le10sport (@le10sport) October 22, 2022

« Il n'y a pas plus belle récompense individuelle »

« De la joie, de la fierté, il y a plein de souvenirs, de clichés qui me reviennent. Il n'y a pas plus belle récompense individuelle, tous sports confondus. Déjà le nom : Ballon d'Or. C'est quelque chose de différent, magnifique, tout en or, le summum de la beauté », a notamment expliqué Karim Benzema pour France Football .

Benzema influencé par Nantes »