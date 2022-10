Foot - Real Madrid

Real Madrid : Une mauvaise nouvelle tombe pour Benzema

Publié le 22 octobre 2022 à 13h15 - mis à jour le 22 octobre 2022 à 13h15

Hugo Chirossel

Sacré Ballon d’Or il y a quelques jours, Karim Benzema se tourne désormais vers la Coupe du Monde avec l’équipe de France. Mais alors que le Real Madrid accueille le FC Séville ce samedi en Liga, les Merengue ont annoncé une mauvaise nouvelle concernant leur attaquant. En effet, l’international français est touché au quadriceps de la jambe gauche.

Lundi dernier, Karim Benzema a reçu la plus grande des récompenses individuelles. 24 ans après Zinedine Zidane, l’attaquant du Real Madrid a été sacré Ballon d’Or. Une nouvelle qu’il avait fêtée de la plus belle des manière seulement deux jours plus tard.

Mauvaise nouvelle pour Benzema

En déplacement sur la pelouse d’Elche, l’international français a marqué le deuxième but de son équipe lors de la large victoire des Madrilènes (0-3). En revanche, à quelques semaines du début de la Coupe du Monde et alors que le Real Madrid reçoit le FC Séville ce samedi, les Merengue viennent d’annoncer une mauvaise nouvelle concernant Karim Benzema.

Parte médico de Benzema.#RealMadrid — Real Madrid C.F. (@realmadrid) October 22, 2022

Benzema touché au quadriceps