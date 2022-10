Foot - Equipe de France

Equipe de France : Les vérités de Karim Benzema sur sa mise à l'écart

Publié le 22 octobre 2022 à 12h00

Hugo Chirossel

Alors qu’il a récemment reçu le premier Ballon d’Or de sa carrière, le parcours de Karim Benzema pour y parvenir a été semé d’embûches. L’attaquant du Real Madrid a notamment été écarté de l’équipe de France pendant plusieurs années en raison d’une affaire extra-sportive avec Mathieu Valbuena. Quand bien même, il ne souhaite pas parler de revanche.

Une première depuis 1998. Cela faisait 24 ans et le sacre de Zinedine Zidane qu’un Français n’avait pas reçu le Ballon d’Or. C’est désormais chose faite avec Karim Benzema, récompensé lundi dernier après sa superbe saison au Real Madrid, où il a remporté la Liga et la Ligue des champions. Déjà nommé plusieurs fois pour cette récompense, il avait notamment terminé quatrième la saison passée, sans jamais la remporter.

« Ce n'est pas une revanche »

Malgré tout, Karim Benzema ne veut pas parler de revanche : « Revanche ? Non. Ça fait longtemps que je suis nommé (en 2008 pour la première fois) mais, au final, j'étais trop loin, même si j'aurais parfois pu être plus haut. Mais tranquille, chacun son heure. L'année dernière, on ne gagne rien collectivement, je termine quatrième. C'était dur, mais aucun souci. Il faut que je fasse plus ? OK, je vais y aller et le faire. Mais ce n'est pas une revanche. Je suis parti chercher seul, j'ai charbonné seul, depuis le bas, avec ma vie comme elle est. Le collectif est autour mais on ne m'a pas tenu la main. J'ai prouvé », a-t-il confié dans un entretien accordé à France Football .

