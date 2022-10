Qatar 2022

Qatar 2022 : Présentation du Maroc

Publié le 30 octobre 2022 à 20h40

Arnaud De Kanel

La Coupe du monde approche à grands pas et pour cette occasion, le10sport vous propose une présentation de chaque équipe présente au Qatar. Dixième épisode de cette série avec le Maroc, membre du groupe F où figurent la Belgique, la Croatie et le Canada. Voici ce qui attend les coéquipiers d'Achraf Hakimi au Mondial.

Au Qatar, le Maroc participera à sa 6ème Coupe du monde. Les Lions de l'Atlas n'ont pas fait mieux qu'un huitième de finale en 1986. Les Marocains n'arrivent pas dans les meilleures dispositions, eux qui ont changé de sélectionneur récemment.

Présentation de la sélection

La sélection marocaine arrive au Qatar en tant que 22ème nation au classement FIFA. A sa tête depuis le départ de Vahid Halilhodžić, le franco-marocain Walid Regragui. Le nouveau sélectionneur a été nommé le 22 août dernier, pas la meilleure manière pour préparer une échéance comme le Mondial. Il n'a disputé que deux rencontres amicales : une victoire face au Chili 2 à 0 et un nul contre le Paraguay.

YOU all made Casablanca shook, 𝗪𝗛𝗔𝗧 𝗔 𝗡𝗜𝗚𝗛𝗧!! 🔥🔥🔥 𝗢𝗙𝗙 𝘁𝗼 𝗙𝗜𝗙𝗔 #𝗪𝗼𝗿𝗹𝗱𝗖𝘂𝗽 𝗤𝗮𝘁𝗮𝗿 𝟮𝟬𝟮𝟮 🔥🔥🔥#DimaMaghrib 🇲🇦 #FIFAWorldCupQualifiers #WCQ2022 #TeamMorocco pic.twitter.com/JgjwnEi8sk — Équipe du Maroc (@EnMaroc) March 29, 2022

Le parcours marocain en qualifications

Le Maroc a été parfait pour se qualifier au Mondial. En effet, les Lions de l'Atlas ont remporté tous leur matchs du groupe I des qualifications de la zone Afrique. Aux barrages, ils ont hérité de la République Démocratique du Congo qui les a tenu en échec à l'aller (1-1), avant de valider leur ticket pour le Qatar au retour, à domicile (4-1).

Le programme du Maroc au Mondial

Le Maroc sera dans le groupe F avec le finaliste du dernier Mondial, la Croatie, mais aussi le demi-finaliste en titre, la Belgique et la surprenante sélection canadienne. Un programme alléchant.



23 novembre : Maroc - Croatie

27 novembre : Belgique - Maroc

1er décembre : Canada - Maroc

Le joueur à suivre

De retour en sélection depuis le départ de Vahid Halilhodžić à l'instar d'Amine Harit et Younès Belhanda, Hakim Ziyech sera le joueur à suivre côté marocain. Le joueur de Chelsea n'y arrive pas depuis son départ de l'Ajax Amsterdam et le Mondial est une formidable passerelle pour relancer sa carrière. C'est typiquement le genre de joueur capable de faire basculer une rencontre s'il est dans un grand jour. Le Marocain a soif de revanche sous son maillot national qu'il a déjà porté à 40 reprises, en inscrivant 17 buts. Son impact sera primordial, comme celui du latéral du PSG Achraf Hakimi.

Le prono de la rédac'