Qatar 2022 : Présentation de la Suisse

Publié le 29 octobre 2022 à 20h40

Arnaud De Kanel

La Coupe du monde approche à grands pas et pour cette occasion, le10sport vous propose une présentation de chaque équipe présente au Qatar. Dixième épisode de cette série avec la Suisse, membre du groupe G où figurent le Brésil, la Serbie et le Cameroun. Voici ce qui attend la Nati au Mondial.

Au Qatar, la Suisse participera à sa 12ème Coupe du monde. Les Helvètes n'ont pas fait mieux qu'un quart de finale depuis 1954. Néanmoins, ils avaient crée la surprise lors du dernier Euro en sortant l'Equipe de France en huitièmes de finale. Peuvent-ils voir les choses en grand pour ce Mondial ?

Présentation de la sélection

La Nati arrive au Qatar en tant que 15ème nation au classement FIFA. A sa tête depuis le départ de Vladimir Petkovic à la fin de l'Euro pour rejoindre les Girondins de Bordeaux, l'helvético-turc Murat Yakın. En 15 rencontres officielles, sa sélection l'a emporté à 7 reprises, a concédé le nul 4 fois et a perdu 4 fois également. Durant la dernière trêve internationale, la Nati a frappé fort en battant le Portugal et l'Espagne en Ligue des Nations.

Le parcours suisse en qualifications

Pour se qualifier au Mondial, la sélection suisse a pris le meilleur sur ses adversaires du groupe C des éliminatoires de la zone Europe où se trouvaient l'Italie, l'Irlande du Nord, la Bulgarie et la Lituanie. Invaincu et concédant le nul à deux reprises contre la Nazionale , ils ont profité des faux pas des Italiens en continuant leur sans-faute. Les joueurs suisses auront marqué à 15 reprises en 8 matchs, n'encaissant que 2 buts.

Le programme de la Suisse au Mondial

La Suisse sera dans le groupe G avec le grand favori, le Brésil, mais aussi la Serbie et le Cameroun.



24 novembre : Suisse - Cameroun

28 novembre : Brésil - Suisse

2 décembre : Serbie - Suisse

🔴⚪️ The ball hitting the back of the net, the sound of the crowd, finished by Xhaka, NL is red 💯⚪️🔴 pic.twitter.com/t8k5EqgOE9 — GoonerNick (@nickvann1987__) October 19, 2022

Le joueur à suivre

De retour au top avec Arsenal, le capitaine de la Nati Granit Xhaka sera le joueur à suivre côté suisse au Mondial. Récupérateur hors-pair, il est également capable de faire basculer le cours d'un match avec sa soyeuse patte gauche. A 30 ans, il compte 106 sélections et 12 buts avec son pays.

Le prono de la rédac'