Qatar 2022

Qatar 2022 : Présentation du Ghana

Publié le 5 novembre 2022 à 20h40

Arnaud De Kanel

La Coupe du monde approche à grands pas et pour cette occasion, le10sport vous propose une présentation de chaque équipe présente au Qatar. Seizième épisode de cette série avec le Ghana, membre du groupe H où figurent le Portugal, la Corée du Sud et l'Uruguay. Voici ce qu'il faut savoir sur la sélection ghanéenne.

Au Qatar, le Ghana participera à sa 4ème Coupe du monde. Les Black Stars pourront compter sur de précieux renforts avec plusieurs joueurs binationaux qui, suite à la qualification du Ghana, ont choisi de représenter leur pays d'origine.

Présentation de la sélection

La sélection ghanéenne arrive au Qatar en tant que 61ème nation au classement FIFA. A sa tête, le Ghanéen Otto Addo. Ancien international, c'est un tout jeune entraineur qui est en poste depuis le début d'année et qui n'a diriger que 4 matchs de la sélection : 1 victoire et 3 nuls. Le Ghana est en crise et sort de sa pire campagne en CAN, puisque les Black Stars avaient été sortis dès les poules. D'ailleurs, leur parcours en qualifications n'était pas un long fleuve tranquille.

Le parcours ghanéen en qualifications

Dans le groupe G des éliminatoires de la zone Afrique, le Ghana a été miraculé. En effet, le pays s'est classé à la première place de son groupe, à égalité de points avec l'Afrique du Sud mais également avec la même différence de buts ! Le goal average particulier est donc entré en compte et a permis au Ghana de passer devant les Sud-Africains. Aux barrages, c'est passé de justesse une nouvelle fois pour les Black Stars . Tenus en échec à domicile à l'aller (0-0), les Ghanéens ont fait match nul au Nigéria (1-1) mais le but inscrit à l'extérieur leur a permis de se qualifier pour le Mondial. Un destin miraculeux qui les a placé dans le groupe H du Mondial avec du lourd.

Le programme du Ghana au Mondial

Le Ghana sera dans le groupe H avec le Portugal, la Corée du Sud et l'Uruguay. Voici le programme ghanéen au Qatar.



24 novembre : Portugal - Ghana

28 novembre : Corée du Sud - Ghana

2 décembre : Ghana - Uruguay

🇬🇭Thomas Partey's decision making is definitely up there with the very best.What a performance against Forest✔pic.twitter.com/tNOPM8kH5I — George Addo Jnr (@addojunr) October 31, 2022

Le joueur à suivre

Le renouveau d'Arsenal cette saison passe en partie grâce à Thomas Partey. Le milieu des Gunners sera le ghanéen à suivre au Qatar. Il s'y rend en pleine possession de ses moyens, fort de ses deux buts en championnat et d'une confiance retrouvée. Il est capable de débloquer une situation en tentant sa chance de loin car sa frappe de balle est très redoutable. A 29 ans, il compte 40 sélections avec son pays et a marqué 13 buts.

