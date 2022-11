Foot - Coupe du monde

Coupe du monde 2022 : Quelle va être la surprise de Deschamps ?

Publié le 9 novembre 2022 à 08h00

Ce mercredi 9 novembre, au 20h de TF1, Didier Deschamps dévoilera sa liste des joueurs appelés pour disputer la Coupe du monde avec l’équipe de France. Qui sera sélectionné ? Si rien n’est encore officiel, certains cadres semblent déjà assurés d’être au Qatar. En revanche, en raison des différentes absences, des places sont encore à prendre ce qui laisse la porte ouverte à des surprises.

A chaque annonce de liste pour une grande compétition, il y a toujours une surprise dans les appelés en équipe de France. On se souvient notamment de Pascal Chimbonda ou encore Morgane Schneiderlin. La question est alors de savoir quelle sera la surprise des Bleus pour la Coupe du Monde 2022 au Qatar. La réponse sera donnée lors de l’annonce de Didier Deschamps ce mercredi au 20h de TF1.

Une surprise au goal et en défense pour Deschamps ?

Plusieurs joueurs peuvent en tout cas prétendre à être la surprise de la liste de Didier Deschamps. Illan Meslier, Alban Lafont ou encore Brice Samba pourraient profiter de l’incertitude autour de Maignan. En défense, Mohamed Simakan, Adrien Truffert, Wesley Fofana ou encore Pierre Kalulu pourraient également l’appelé inattendu pour aller au Qatar avec l’équipe de France.

Qui au milieu et en attaque ?

Quid de la surprise au milieu de terrain où Paul Pogba et N’Golo Kanté ont déjà dû déclarer forfait ? Enzo Le Fée, Khéphren Thuram, Benjamin Bourigeaud ou encore Valentin Rongier ont leurs supporters. Les verra-t-on en équipe de France pour la Coupe du Monde ? Et pour ce qui est de l’attaque, Martin Terrier, Amine Gouiri, Allan Saint-Maximin et Randal Kolo Muani peuvent aussi être des options pour Didier Deschamps.



