Coupe du monde 2022 : Absent au Qatar, Pogba soulève la polémique

Publié le 8 novembre 2022 à 20h30

Axel Cornic

Tout comme N’Golo Kanté, l’autre milieu de terrain du titre de 2018, Paul Pogba ne sera pas du voyage au Qatar pour la Coupe du monde. Une absence qu’il aurait toutefois pu éviter en prenant des choix différents, mais surtout en écoutant son club de la Juventus, qui semble quelque peu agacé.

C’était l’un des grands feuilletons de l’automne. Aux prises avec une lésion du ménisque, Paul Pogba a longtemps cru pouvoir revenir à temps pour disputer la Coupe du monde au Qatar. Il a effectivement récupéré, mais a finalement rechuté après seulement quelques entrainements, faisant ainsi ses adieux à une place dans la liste de Didier Deschamps.

Tout aurait pu se régler dès juillet

Certaines décisions de Paul Pogba ont toutefois laissé des traces. La Gazzetta dello Sport explique qu’au sein de la Juventus on n’a pas encore digéré l’attitude du joueur, à qui le staff médical avait conseillé de s’opérer dès le mois de juillet. Recrue star de l’été, Pogba n’a en effet pas disputé la moindre minute avec la Juve, qui a traversé une période assez compliquée ponctuée par une élimination dès la phase de groupes de la Ligue des Champions.

La Juventus l’attend en 2023

Désormais, les attentes autour de son retour sont immenses. Paul Pogba devrait retrouver les terrains au mois de janvier 2023 et La Gazzetta assure qu’on attend de lui à Turin qu’il participe activement à la remontada de la Juventus, actuellement 5e de Serie A. Il aura toutefois fort à faire puisque pendant son absence plusieurs joueurs se sont affirmés au milieu, notamment Adrien Rabiot, qui après avoir pris sa place à la Juventus devrait également le faire en équipe de France.

« Paul n’a qu’une envie : revenir jouer avec la Juventus »