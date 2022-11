Qatar 2022

Qatar 2022 : Présentation du Canada

Publié le 7 novembre 2022 à 20h40

Arnaud De Kanel

La Coupe du monde approche à grands pas et pour cette occasion, le10sport vous propose une présentation de chaque équipe présente au Qatar. Dix huitième épisode de cette série avec le Canada, membre du groupe F où figurent le Maroc, la Belgique et la Croatie. Voici ce qu'il faut savoir sur la sélection canadienne.

Au Qatar, le Canada participera à sa 2ème Coupe du monde. De quoi peuvent rêver les Canadiens au Mondial ?

Présentation de la sélection

La sélection canadienne arrive au Qatar en tant que 41ème nation au classement FIFA. A sa tête depuis 2018, le jeune britannique John Herdman. Incroyable particularité, il a également entrainé la sélection féminine quelques années plus tôt. Il est à l'origine du renouveau canadien et a testé une multitude d'option depuis sa prise de fonction. Au total, pas moins de 58 joueurs différents ont été utilisés. En 45 matchs, son équipe a gagné 31 fois, perdu 10 fois et concéder le nul 4 fois.

Le parcours canadien en qualifications

Les Canadiens sont partis de très loin. Ils ont passé sans encombre le premier tour en terminant premier de leur groupe devant le Suriname, les Bermudes, Aruba et les Iles Caïmans. Ensuite, ils ont disposé d'Haiti pour rejoindre le tour final des qualifications de la zone CONCACAF et atterrir dans le groupe regroupant les meilleures nations du continent. Personnes ne les attendait à ce niveau là mais ils ont bel et bien terminé premiers de leur groupe devant le Mexique, les Etats-Unis, le Costa Rica, le Panama, la Jamaïque, Salvador et le Honduras. Les Rouges sont également la meilleure attaque et la meilleure défense de ce groupe. Désormais, place au Qatar.

Le programme du Canada au Mondial

Le Canada sera dans le groupe F avec le finaliste du dernier Mondial, la Croatie, mais aussi le demi-finaliste en titre, la Belgique et enfin le Maroc. Un programme alléchant.



23 novembre : Belgique - Canada

27 novembre : Croatie - Canada

1er décembre : Canada - Maroc

Le joueur à suivre

Avec un Alphonso Davies pas à 100% de ses capacités, le Canada devra se reposer sur Jonathan David que l'on connait bien en France. L'attaquant du LOSC a retrouvé la confiance cette saison et a marqué 9 fois en 14 matchs de Ligue 1. De plus, il a délivré 3 passes décisives. Déjà sur les tablettes de grandes écuries européennes, David pourrait prendre une autre dimension en cas de grosse performance au Mondial. A seulement 22 ans, Jonathan David c'est 22 buts en 34 sélections.

Le prono de la rédac'

Même s'il peut y avoir des surprises, le Canada aura du mal à sortir de ce groupe. La sélection belge tourne moins bien qu'en 2018 mais ça devrait lui suffire pour disposer du Canada. Mais attention, en cas de victoire surprise face aux Croates ou aux Belges, la qualification sera fortement envisageable pour une équipe qui n'en finit pas d'étonner.