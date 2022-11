Coupe du monde 2022

Top 5 des meilleurs défenseurs de l'histoire de la Coupe du monde

Publié le 7 novembre 2022 à 16h50

Alexandre Higounet

Même si l’histoire a toujours plutôt retenu les joueurs offensifs, il suffit de regarder le palmarès du Ballon d’Or pour s’en convaincre, des défenseurs sont également rentrés dans la légende de la Coupe du Monde. Le 10 Sport en a retenu cinq, avec une petite surprise à la clé, mais que l’on peut aisément comprendre vu de France.

Thuram-Blanc-Desailly-Lizarazu

Impossible de ne pas placer au sommet de cette hiérarchie un collectif, celui de l’arrière-garde de l’équipe de France championne du Monde en 1998 et championne d’Europe en 200, à savoir Lilian Thuram arrière droit, Laurent Blanc et Marcel Desailly en charnière et Bixente Lizarazu au poste d’arrière gauche. Déjà, il existe une raison statistique à cela. La France a été la première à devenir championne du monde en n’encaissant que deux buts, un exploit égalé depuis par l’Italie 2006 et l’Espagne en 2010, mais jamais battu (et encore, la France encaissa l’un de ses deux buts contre le Danemark lors du troisième match de poule, alors que la défense type n’était pas alignée, ce qui fait que concrètement le quatuor – auquel on doit bien sûr ajouter Fabien Barthez dans les buts – n’a lui concédé qu’un but, contre la Croatie en demi-finale). Mais la présence du quatuor au sommet de la hiérarchie n’est pas qu’une affaire de statistiques. C’est également lié à la qualité des joueurs au niveau individuel, à leur mental hors du commun, à leur cohérence collective impressionnante alors qu’à l’origine Blanc n’était pas défenseur central et Lilian Thuram latéral droit, et enfin à leur niveau lors du Mondial 1998, tout simplement impérial, à l’image de Thuram.

Franz Beckenbauer

Franz Beckenbauer s’impose logiquement dans l’histoire lui aussi, leader emblématique de la grande équipe d’Allemagne championne du monde en 1974. Véritable patron de défense, moderne aussi dans sa capacité à s’insérer dans le cœur du jeu lorsque son équipe avait la possession, Franz Beckenbauer a remporté deux fois le Ballon d’Or, fait unique pour un défenseur central, en 1972 et 1976. Ce qui en dit long sur son importance.

Roberto Carlos

Champion du monde avec l’équipe du Brésil en 2002, finaliste malheureux quatre ans plus tôt face à la France, Roberto Carlos occupe bien sûr une place dans le top 5, notamment par la façon qu’il a eue de marquer l’histoire avec son apport offensif incroyable sur son flanc gauche et sa frappe de balle stratosphérique, dont Fabien Barthez se souvient encore, le gardien français encaissant un coup franc de 35 mètres à Lyon en 1997, resté dans la légende.

Sergio Ramos

L’équipe espagnole championne du monde en 2010 et double championne d’Europe en 2008 et 2012 s’est inscrite dans l’histoire du football en tout logique. Elle le doit bien sûr en premier lieu à sa colonne vertébrale barcelonaise, le Barça de Guardiola dominant alors le football international. Mais sa solidité défensive doit également beaucoup à Sergio Ramos, qui alterna en 2010 entre le poste de défenseur central et celui de latéral droit, la charnière étant régulièrement 100% Barça Puyol-Piqué. Mais si Ramos s’impose dans l’histoire, c’est sur sa qualité intrinsèque de joueur, qui l’installe directement parmi les monstres du jeu à son poste

Fabio Cannavaro

Comment ne pas retenir un Italien parmi les meilleurs défenseurs de l’histoire en Coupe du monde ? Notre choix s’est porté sur Fabio Cannavaro, champion du monde avec l’Italie en 2006, plutôt que sur d’autres monstres défensifs, tels Franco Baresi, Paolo Maldini ou encore Gaetano Scirea, car Cannavaro a non seulement remporté la Coupe du monde en tant que capitaine, mais aussi parce qu’il a remporté le Ballon d’Or.