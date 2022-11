Coupe du monde 2022

Coupe du monde 2022 : Les 5 meilleurs gardiens de la compétition

Publié le 8 novembre 2022 à 13h50

Alexandre Higounet

Chaque Coupe du monde donne l’occasion à des gardiens de marquer leur empreinte grâce à un enchaînement de matchs décisifs. Au coup d’envoi du Mondial, le 10 Sport dresse la liste des 5 meilleurs portiers, les plus susceptibles de s’imposer dans l’histoire de cette édition au Qatar. Mais comme souvent, des « invités surprises » tirent également leur épingle du jeu.

Manuel Neuer

Même s’il ne survole plus la concurrence comme il avait pu le faire par le passé, comme lors de la Coupe du monde 2014 remportée au Brésil, Manuel Neuer reste une valeur sûre dans le gratin des meilleurs gardiens internationaux. Nul doute qu’il sera encore décisif à plusieurs reprises au Qatar et qu’il sauvera l’Allemagne en plusieurs circonstances, avec son envergure exceptionnelle, son sens du placement et de l’anticipation qui donnent parfois l’impression qu’il aimante les ballons. Dès le premier tour, Neuer pourrait être mis à contribution avec le choc contre l’Espagne programmé au deuxième match. Il faudra d’autant plus compter sur un grand Manuel Neuer que le géant du Bayern, aujourd’hui âgé de 36 ans, sait pertinemment qu’il s’agit probablement de sa dernière Coupe du monde. Sa motivation sera donc maximale, et avec l’expérience, il est clair qu’il arrivera au top pour le coup d’envoi au Qatar.

Hugo Lloris

Le capitaine des Bleus avait réalisé une Coupe du monde exceptionnelle en 2018, réalisant plusieurs arrêts décisifs de très grande classe, qui mériteraient de figurer dans l’histoire. Seule son erreur en finale contre la Croatie vient ternir très légèrement ce bilan, mais sur l’intégralité de sa Coupe du monde, Hugo Lloris aurait mérité une reconnaissance supérieure. Sa présence dans le top 5 des gardiens du Mondial apparaît donc incontournable. Et il est certain que le gardien des Spurs va arriver avec une double motivation, collective d’abord pour emmener la France vers un doublé historique, et individuelle ensuite pour démontrer aux yeux de tous qu’il figure bel et bien parmi les meilleurs gardiens de l’histoire. Ce qu’une deuxième victoire en Coupe du monde assurerait définitivement.

Thibaut Courtois

Le portier belge mérite bien sûr lui aussi sa place dans le top 5, ne serait-ce que par son statut de gardien titulaire au Real Madrid. Mais Thibaut Courtois veut certainement asseoir ce statut au niveau des sélections, ce qui implique une Coupe du monde de très haut niveau avec la Belgique, ponctuée d’un excellent résultat final. Il est certain que Courtois va arriver dans la compétition avec une motivation extrême pour enfin aller chercher un résultat à la hauteur du niveau affiché par l’équipe belge depuis une décennie.

Alisson

Le gardien de Liverpool s’impose au plus haut niveau depuis de longues années désormais, après s’être révélé dans les buts de l’AS Rome. Aujourd’hui installé dans les buts de l’une des meilleures équipes au monde, Allison défend également les buts de la sélection la plus prestigieuse, le Brésil. Un Brésil revanchard, qui souhaitera absolument faire oublier ces échecs répétés dans la quête d’un sixième trophée, qui lui échappe depuis 2002.

Keylor Navas

S’il en est un qui arrivera à cette Coupe du monde le couteau entre les dents, c’est bien Keylor Navas. Doublé par Donnarumma au PSG pour une question d’âge, alors qu’il avait réalisé une première saison à Paris conforme à son statut de top gardien mondial, le portier aura assurément l’envie de mettre les pendules à l’heure lors du Mondial, qui se disputera de surcroît au Qatar, sous les yeux des propriétaires qataris du PSG. Il faut s’attendre à une grande Coupe du monde de Navas, qui devrait d’ailleurs ne pas manquer de sollicitations, sachant que son équipe du Costa Rica devrait pas mal subir. S’il parvient à emmener les siens en huitièmes, Navas aura indéniablement accompli un véritable exploit.