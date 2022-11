Coupe du monde 2022

Coupe du monde 2022 : Les 5 pépites qui peuvent exploser cette année

Publié le 7 novembre 2022 à 13h50

Alexandre Higounet

Ils sont déjà reconnus au niveau international, mais n’ont pas encore ouvert les portes de la consécration mondiale et pourraient bien tout chambouler à l’occasion de la Coupe du monde au Qatar. Le10sport.com liste cinq pépites qui pourraient bien exploser à la face du monde du football l’hiver prochain et entrer dans la légende.

Darwin Nunez – Liverpool - Uruguay

Ce n’est rien de dire qu’à l’occasion de ce Mondial au Qatar, les regards se tourneront avec insistance du côté de l’Uruguay, où évolue l’un des nouveaux phénomènes offensifs mondiaux, Darwin Nunez, recruté par Liverpool cet été moyennant un chèque de 100 millions d’euros, bonus compris. À l’heure où la tendance voudrait que l’on s’oriente vers un duel Mbappe-Haaland au sommet du football mondial, de nouvelles têtes apparaissent susceptibles de bousculer cet ordre des choses. Au premier rang de ces joueurs, Darwin Nunez pourrait bien tout fracasser au Qatar. Vrai bulldozer physique, mais également capable d’aller très vite, très juste techniquement et efficace, Nunez pourrait bien émerveiller la planète entière cet été, dans un profil au final pas si éloigné d’Erling Haaland, qui lui ne sera pas là… Si son intégration à Liverpool se déroule bien, le buteur uruguayen arrivera avec le plein de confiance au Qatar et une énergie débordante. A suivre de très près donc.

Pedri – Barcelone - Espagne

Si d’ici la Coupe du monde, Pedri est laissé tranquille par les blessures et qu’il a l’occasion d’enchaîner les matchs pour retrouver son meilleur niveau, alors il y a de grandes chances qu’on le retrouve parmi les grands phénomènes du football mondial après la compétition, tant le jeune milieu de terrain du FC Barcelone a affiché un talent de top niveau lorsqu’il était en condition optimale.

Phil Foden – Manchester City - Angleterre

Le jeune milieu offensif anglais, présenté par Josep Guardiola comme le grand joueur de la décennie à venir, n’a peut-être pas forcément l’étoffe pour cela, mais ses qualités techniques, d’élimination et son pied gauche millimétrique peuvent tout à fait marquer les esprits à l’occasion du Mondial au Qatar. Le gaucher de Manchester City, qui plafonne un peu actuellement avec la sélection, où il n’est pas toujours aligné, doit se remobiliser en vue du Mondial. Il a tout dans les pieds pour se montrer décisif dans les moments clés que rencontrera l’équipe d’Angleterre dans son parcours. Et pourrait même réaliser une ou deux actions magiques qui le feraient immédiatement entrer dans l’histoire du football. Avec Foden, cela risque souvent d’être du tout ou rien, mais si c’est tout…

Rafael Leao – Milan AC - Portugal

L’ancien buteur du LOSC, qui s’est imposé sur le flanc gauche de l’attaque du Milan AC, avec laquelle il a su scorer (11 buts en 34 matchs de Serie A l’an dernier) et se montrer décisif (10 passes décisives) pourrait bien s’avérer un élément déterminant dans la conquête du Portugal au Qatar, même s’il n’y est pas considéré comme un titulaire aujourd’hui. Cristiano Ronaldo étant contraint par son âge à un rôle de finisseur pur, il aura besoin d’être mis dans les meilleures conditions pour scorer et Rafael Leao a les qualités pour mettre le feu sur son aile durant toute la durée du Mondial et délivrer quelques passes décisives à la légende CR7. De quoi le mettre sous les lumières de la Coupe du monde. Un pari.

Vinicius Jr – Real Madrid - Brésil

Petit à petit, Vinicius Jr atteint sous le maillot du Real le statut que son talent laissait deviner. Aujourd’hui, il apparaît souvent comme l’étincelle qui déclenche les décalages à Madrid, bien aidé en cela par l’intelligence collective autour de lui, à commencer par celle de Karim Benzema. S’il poursuit sur sa lancée, Vinicius pourrait donc exploser au top niveau mondial à l’occasion de cette Coupe du monde. Si Neymar retrouve enfin son niveau, la star ayant l’air décidé pour cela, le duo pourrait porter la sélection sur ses épaules et l’emmener à la victoire finale, ce qui serait alors le tremplin idéal pour l’attaquant merengue afin que son statut rejoigne celui de Kylian Mbappe et d’Erling Haaland.