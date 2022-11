Qatar 2022

Qatar 2022 : Présentation de l’Arabie Saoudite

Publié le 10 novembre 2022 à 20h40

Arnaud De Kanel

La Coupe du monde approche à grands pas et pour cette occasion, le10sport vous propose une présentation de chaque équipe présente au Qatar. Vingt et unième épisode de cette série avec l'Arabie Saoudite, membre du groupe C où figurent l'Argentine, le Mexique et la Pologne. Voici ce qu'il faut savoir de la sélection saoudienne.

Au Qatar, l'Arabie Saoudite participera à sa 6ème Coupe du monde. Cette année, ils seront emmenés par le Français Hervé Renard.

Présentation de la sélection

La sélection saoudienne arrive au Qatar en tant que 51ème nation au classement FIFA. A sa tête depuis juillet 2019, celui qu'on surnomme le Magicien Blanc , Hervé Renard. Le Français est une superstar en Afrique et il tente désormais de se faire un nom sur le continent asiatique. Il prône un jeu de possession avec un bloc haut qui s'expose forcément aux contres. Contre les grosses nations, il n'hésite pas à densifier son milieu de terrain pour éviter de sombrer. Il totalise 16 victoires, 10 nuls et 4 défaites depuis sa prise de fonction.

Le parcours saoudien en qualifications

A l'instar de l'Australie, la sélection du Faucon fait partie de la zone Asie et a du passer par plusieurs tours pour se qualifier. Tout d'abord, les Saoudiens ont assuré en terminant premiers de leur groupe devant l'Ouzbékistan, la Palestine, Singapour et le Yémen. Ensuite, Ils ont réalisé un énorme coup en validant leur billet pour le Qatar après avoir terminé à la première place du groupe B du troisième tour des éliminatoires de la zone Asie devant le Japon ou encore l'Australie, leur évitant ainsi les barrages. Qualifiée pour le Mondial, l'Arabie Saoudite aura le privilège d'affronter Leo Messi et Robert Lewandowski, entre autres.

Le programme de l'Arabie Saoudite au Mondial

L'Arabie Saoudite sera dans le groupe C au Mondial et retrouvera l'Argentine de Leo Messi, la Pologne de Robert Lewandowski et le Mexique. Un beau programme.



22 novembre : Argentine - Arabie Saoudite

26 novembre : Pologne - Arabie Saoudite

30 novembre : Arabie Saoudite - Mexique

Le joueur à suivre

Ailier gauche technique mais aussi puissant, Salem Al-Dawsari est l'un des joueurs les plus expérimentés de sa sélection. Avec 53 sélections au compteur (pour 14 buts), l'attaquant espère marquer le deuxième but saoudien en Coupe du monde, le dernier remontant à la victoire face à l'Egypte en 1994. Autre fait particulier, il est le seul à avoir connu une expérience en Europe, à Villarreal.

Le prono de la rédac'

L'Arabie Saoudite n'est pas en capacité d'aller plus loin que les poules. Sur le papier, aucun joueur n'a le profil pour faire basculer une rencontre. Même si Hervé Renard a déjà fait des miracles comme lorsqu'il avait remporté la CAN avec la Zambie, la marche est beaucoup trop haute.