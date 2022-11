Qatar 2022

Qatar 2022 : Présentation du Mexique

Publié le 2 novembre 2022 à 20h40

Arnaud De Kanel

La Coupe du monde approche à grands pas et pour cette occasion, le10sport vous propose une présentation de chaque équipe présente au Qatar. Treizième épisode de cette série avec le Mexique, membre du groupe C où figurent l'Argentine, la Pologne et l'Arabie Saoudite. Voici ce qu'il faut savoir de la fougueuse sélection mexicaine.

Au Qatar, le Mexique participera à sa 17ème Coupe du monde. Les Mexicains tenteront de rééditer leur exploit de 2018 où ils avaient fait chuter le champion du monde en titre, l'Allemagne.

Présentation de la sélection

La sélection mexicaine arrive au Qatar en tant que 13ème nation au classement FIFA. A sa tête depuis 2019, l'ancien entraineur du Barça Tata Martino. L'Argentin connait un grand succès depuis qu'il pilote l'équipe nationale mexicaine. Son bilan est plus qu'encourageant : 29 victoires, 6 nuls, 4 défaites. Le Mexique ne connait pas sa plus grande génération de joueurs, mais la grinta de cette équipe, toujours poussée par ses supporters, peut poser des problèmes à de nombreuses grosses nations. La plus Sud-Américaine des sélections d'Amérique Centrale n'a jamais fait mieux qu'un quart de finale en 1970 et 1986.

Le parcours mexicain en qualifications

A l'instar des éliminatoires de la zone Amérique du Sud, les sélections de la zone Amérique du Nord, Amérique centrale et Caraïbes sont réunies dans un seul et même groupe. Le Mexique a pris le deuxième des trois tickets directement qualificatifs pour le Mondial. Ils ont terminé derrière le Canada à égalité de points (28 points) mais avec une moins bonne différence de buts, et devant les Etats-Unis, le Costa Rica, le Panama, la Jamaïque, Salvador et le Honduras. En 14 matchs, ils ont gagné 8 fois, concédé le nul à 4 reprises et chuté 2 fois. Ce qui inquiète est leur animation offensive. Avec seulement 17 buts inscrits, les Mexicains ont fait moins bien que le Canada et les USA, et autant que le Panama.

Le programme du Mexique au Mondial

Le Mexique sera dans le groupe C au Mondial et retrouvera l'Argentine de Leo Messi, la Pologne de Robert Lewandowski et l'Arabie Saoudite. Rien que ça.



22 novembre : Mexique - Pologne

26 novembre : Argentine - Mexique

30 novembre : Arabie Saoudite - Mexique

🇲🇽🇲🇽🇲🇽🇲🇽 Don Hirving Lozano @HirvingLozano70 🇲🇽🇲🇽🇲🇽🇲🇽#NapoliBologna pic.twitter.com/kqrbevn454 — Lega Serie A (@SerieA_EN) October 17, 2022

Le joueur à suivre

A 27 ans, Hirving Lozano arrive dans la force de l'âge pour le Mondial. L'ailier mexicain évolue dans un Napoli qui ne cesse d'impressionner. Il est titularisé en moyenne un match sur deux mais il sort très souvent du banc lorsqu'il est remplaçant. Le plein de confiance qu'il a engrangé fait de lui le Mexicain à suivre au Qatar. En sélection, il compte 16 buts en 59 apparitions.

Le prono de la rédac'