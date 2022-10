Qatar 2022

Qatar 2022 : Présentation de la Pologne

Publié le 25 octobre 2022 à 20h40

Arnaud De Kanel

La Coupe du monde approche à grands pas et pour cette occasion, le10sport vous propose une présentation de chaque équipe présente au Qatar. Sixième épisode de cette série avec la Pologne, membre du groupe C où figurent l'Argentine, l'Arabie Saoudite et le Mexique. Voici ce qui attend les coéquipiers de Robert Lewandowski.

Au Qatar, la Pologne participera à sa 9ème Coupe du monde. Les Polonais affronteront le Chili juste avant le début du Mondial et restent sur une victoire face au Pays de Galles (1-0).

Présentation de la sélection

La Pologne se présente au Qatar en tant que 26ème nation au classement FIFA. La sélection polonaise est dirigée par Czesław Michniewicz depuis le 31 janvier 2022, qui connait un début de parcours très compliqué avec 3 victoires, 3 défaites et 2 nuls. Lors du dernier Euro, les Polonais s'étaient complétement manqués et avaient été sortis en poules.

Le parcours polonais en qualifications

La sélection polonaise a joué des coudes pour obtenir son billet au Qatar. Placés dans le groupe I des éliminatoires de la zone Europe avec l'Angleterre, l'Albanie, la Hongrie, Andorre et Saint-Marin, les coéquipiers de Robert Lewandowski se sont hissés à la seconde position, synonyme de qualifications pour les barrages. En demi-finale de la voie B des barrages, les Polonais n'ont pas eu besoin de jouer car la Russie a été disqualifiée. Ainsi, la Pologne s'est retrouvée en finale face à la Suède et l'a emporté 2 à 0 grâce à des buts de Robert Lewandowski et Piotr Zielinski.

Le programme de la Pologne au Mondial

La Pologne a été épargné au tirage au sort. Elle débutera sa campagne dans le groupe C face au Mexique le 22 novembre, avant d'enchainer face à l'Arabie Saoudite le 26 novembre puis de terminer contre l'Argentine de Lionel Messi le 30 novembre.

[📺LIVE] 🇪🇸 #LaLiga🔥 LEWANDOWSKI L'ENCHAINEMENT SUBLIME ! pic.twitter.com/5PK72r06Ef — beIN SPORTS (@beinsports_FR) October 23, 2022

Le joueur à suivre

Nul doute, les regards seront évidemment braqués sur l'une des superstars du Mondial à savoir Robert Lewandowski. Le nouvel attaquant du Barça est une véritable machine à scorer et s'il aspire toujours à remporter le Ballon d'Or, cela passera par une performance digne de ce nom au Qatar. En sélection, Lewandowski est à la fois le joueur le plus capé avec 134 apparitions, mais également le meilleur buteur avec ses 76 réalisations.

