Qatar 2022 : Présentation de l’Allemagne

La Coupe du monde approche à grands pas et pour cette occasion, le10sport vous propose une présentation de chaque équipe présente au Qatar. Onzième épisode de cette série avec l'Allemagne, membre du groupe E où figurent l'Espagne, le Japon et le Costa Rica. Voici ce qui attend la Mannschaft au Mondial.

Au Qatar, l'Allemagne participera à sa 20ème Coupe du monde. Les Allemands l'ont déjà remporté à 4 reprises, en 1954, 1974, 1990 et 2014. Ils tenteront de faire oublier le fiasco du Mondial 2018 où ils étaient sortis en poules.

La Mannschaft arrive au Qatar en tant que 11ème nation au classement FIFA. A sa tête depuis le départ de Joachim Low, l'ancien coach du Bayern Hans-Dieter Flick. Il a pris les rênes de la sélection nationale après l'Euro et n'a perdu qu'une seule fois, face à la Hongrie, pour 9 victoires et 5 matchs nuls. La dernière sortie de son équipe s'était soldée sur un match nul spectaculaire face à l'Angleterre (3-3).

L'Allemagne n'y est pas allée de mains morte pour se qualifier. Avec 9 victoires en 10 matchs, ils ont logiquement terminé premier du groupe J des éliminatoires de la zone Europe devant la Macédoine du Nord, la Roumanie, l'Arménie, l'Islande et le Liechtenstein. Avec 36 buts marqués contre 4 encaissés, les Allemands auront roulé sur leurs adversaires.

L'Allemagne sera dans le groupe E au Mondial avec l'Espagne, le Japon et le Costa Rica.



23 novembre : Allemagne - Japon

26 novembre : Espagne - Allemagne

1er décembre : Costa Rica - Allemagne

