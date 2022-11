Foot - Equipe de France

Équipe de France : Danger pour Varane, Deschamps reçoit deux candidatures pour la Coupe du monde

Publié le 2 novembre 2022 à 03h30

Arthur Montagne

Confronté à un sérieux casse-tête pour composer sa liste pour la Coupe du monde, Didier Deschamps pourrait être contraint d'innover pour composer sa charnière centrale à cause de l'incertitude qui plane concernant les présences de Raphaël Varane et Presnel Kimpembe. Mais les Bleus ne manquent pas de réserve à ce poste et deux axiaux posent leur candidature.

Le casse-tête de Didier Deschamps n'en finit plus. Déjà confronté aux absences de N'Golo Kanté et Paul Pogba au milieu de terrain, le sélectionneur des Bleus doit également faire face aux incertitudes en défense centrale avec notamment Raphaël Varane (Manchester United) et Presnel Kimpembe (PSG). Wesley Fofana (Chelsea) a d'ores et déjà déclaré forfait. Mais l'équipe de France a de la réserve à ce poste, et deux jeunes axiaux interpellent Didier Deschamps, à commencer par Mohamed Simakan.

🏥🇫🇷 Avec le forfait de Pogba, Deschamps perd l’un de ses tauliers après Kanté, et l’hécatombe pourrait continuerVarane reste incertain tandis que d’autres joueurs inquiètent, à l’instar de BenzemaLa crainte d’un fiasco au Mondial augmente… @le10sporthttps://t.co/2KId9UPIpT — Bernard Colas (@BernardCls) November 1, 2022

Simakan pose sa candidature

« Quand je suis arrivé à Leipzig, les premiers mois, je me disais que j'avais moyen d'être appelé en Espoirs. Puis les listes sont tombées, sans moi. J'ai eu de la peine car je pensais pouvoir venir. Mais quand on regarde la concurrence en Espoirs et les chez les A, il faut aussi savoir se faire petit. Après les premières listes, j'ai arrêté d'être peiné, je me suis dit : "Ce jour viendra. En attendant, bosse pour toi et donne le meilleur de toi-même et si on reconnaît ce que tu fais, tu seras appelé". Je regarde les deux. Ce n'est pas parce que j'ai l'âge de jouer en Espoirs que je ne peux pas être appelé en A. Quand on regarde la concurrence, on voit que c'est fort, mais je joue en Bundesliga et je joue la Ligue des champions. Il faut y croire », lance le défenseur du RB Leipzig à L’Equipe .

Kalulu aussi !