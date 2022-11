Foot - Equipe de France

Coupe du monde 2022 : L’énorme coup de gueule de la Juventus après le forfait de Pogba

Publié le 1 novembre 2022 à 15h30

Axel Cornic

Massimiliano Allegri s’est exprimé au sujet du récent forfait de Paul Pogba, qui a rechuté après son opération à un genou et qui ne sera pas au Qatar avec l’équipe de France. Du côté de Turin on semble quelque peu agacé, alors que le milieu de terrain aurait pu se faire opérer bien plus tôt cette saison... ce qui aurait pu accélérer son retour.

Non, Paul Pogba ne sera pas de la partie au Qatar. Après N’Golo Kanté, l’équipe de France a perdu un autre taulier avec le milieu de la Juventus, qui n’a pas joué le moindre match depuis le début de la saison. Il pensait pouvoir revenir à temps, mais La Gazzetta dello Sport a annoncé dès lundi une blessure à la cuisse, synonyme de forfait pour la Coupe du monde.

Pogba aurait pu se faire opérer dès le mois de juillet, mais...

Cette situation ne pénalise pas seulement l’équipe de France, mais également la Juventus, qui s’extasiait du retour de Paul Pogba au terme de son contrat avec Manchester United. Plusieurs médias en Italie comme Tuttosport expliquent d’ailleurs que du côté de Turin on serait très remontés à l’encontre du joueur, qui avait refusé une opération en juillet dernier... avant d’y être contraint seulement quelques semaines après, au mois de septembre.

« Une fois qu'il a pris la décision de ne pas se faire opérer, il est normal que l'espoir de voir Paul jouer avec la Juventus et au Mondial était réduit au minimum »

Cet agacement s’est senti lors de la conférence de presse de Massimiliano Allegri ce mardi, avant le choc en Ligue des Champions contre le PSG. « Je n'ai pas encore parlé à Paul. Ça ne sert à rien de répéter ce qui a déjà été dit » a expliqué le coach de la Juventus. « Une fois qu'il a pris la décision de ne pas se faire opérer, juste après sa blessure (début août), il est normal que l'espoir de voir Paul jouer avec la Juventus et au Mondial était réduit au minimum ».

« Nous sommes pénalisés car nous n'avons jamais eu à disposition un tel joueur »