Foot - Équipe de France

Équipe de France : Forfait pour le Mondial, Paul Pogba à l’origine d’un gros malaise ?

Publié le 31 octobre 2022 à 20h00

Pierrick Levallet

Il y a encore quelques jours, Paul Pogba avait des chances d’être présent dans le groupe de Didier Deschamps pour la Coupe du monde. Mais victime d’une nouvelle blessure à la cuisse, l’international tricolore a finalement déclaré forfait pour le Mondial au Qatar. Et ce terrible coup dur serait à l’origine de quelques tensions à la Juventus.

Indisponible depuis 19 avril dernier, Paul Pogba était très incertain pour la Coupe du monde. Opéré du genou en début de saison, l’international tricolore n’avait que peu de temps pour se rétablir et être en forme. Alors que sa récupération semblait être en bonne voie, un terrible coup dur a définitivement scellé ses chances d’aller au Qatar. Victime d’une lésion à une cuisse, Paul Pogba a déclaré forfait pour le Mondial, comme N'Golo Kanté.

Équipe de France : Le clan Pogba sort du silence et lâche une bombe pour le Mondial https://t.co/mANf7lho3T pic.twitter.com/YLac4zclKN — le10sport (@le10sport) October 31, 2022

Des tensions naissantes à la Juventus après la nouvelle blessure de Pogba

Et la nouvelle blessure de Paul Pogba serait à l’origine de nouvelles tensions à la Juventus d’après L’Equipe . Le staff médical de la Vieille Dame serait furieux contre les préparateurs physiques du groupe de Massimiliano Allegri. Ces derniers seraient coupables d’après les médecins d’avoir haussé trop rapidement le rythme et la charge de travail de Paul Pogba. N’étant pas totalement prêt, l’international tricolore s’est donc blessé à la cuisse et sera indisponible pour encore au moins trois semaines supplémentaires.

«Il va continuer de donner son maximum pour revenir»