Coupe du Monde 2022 : Pogba, Varane… L’équipe de France en route vers un fiasco au Qatar ?

Publié le 1 novembre 2022 à 08h00

Écarté des terrains depuis le mois d’avril, Paul Pogba espérait être de retour à temps pour la Coupe du monde, mais le milieu de terrain souffre d’une nouvelle blessure à la cuisse et sera absent pour l’évènement au Qatar. Le cadre de l’équipe de France rejoint N’Golo Kanté sur la liste des forfaits, un énorme coup dur pour Didier Deschamps. À trois semaines du début de la compétition, le sélectionneur tricolore doit composer sans deux acteurs majeurs du sacre en 2018, et l’infirmerie reste remplie.

Le cauchemar se poursuit pour Paul Pogba. Alors qu’il vit un calvaire depuis plusieurs mois, sur fond d'extorsion et de menaces avec armes dans une affaire impliquant notamment son frère, l’international français espérait entrevoir une éclaircie avec la Coupe du monde (20 novembre - 18 décembre). Mais après un vrai-faux suspense autour de sa participation, lui qui n’a pas disputé la moindre rencontre depuis le mois d’avril, le couperet est tombé : Paul Pogba ne sera pas de la partie au Qatar a annoncé lundi son avocate Rafaela Pimenta. Une terrible désillusion pour le joueur de la Juventus, touché à la cuisse après avoir été longtemps absent à cause d’un problème à un genou, mais également pour Didier Deschamps, qui doit déjà se résoudre à faire sans N’Golo Kanté (Chelsea), dont le forfait a été officialisé il y a quelques semaines.

Comme Kanté, Pogba ne verra pas le Qatar

Avec le forfait acté de Paul Pogba, Didier Deschamps perd l’un de ses plus grands tauliers, sur le terrain comme en dehors. On se souvent des prises de paroles musclées de l’international français durant la Coupe du Monde 2018 pour booster ses coéquipiers, sans compter ses prestations décisives lors du sacre français en Russie. Depuis, Paul Pogba a éprouvé de grosses difficultés du côté de Manchester United, mais le joueur de 29 ans est toujours resté plus ou moins régulier avec les Bleus , y compris lors de l’Euro raté en 2021. Ainsi, ce n’est pas exagéré de dire qu’il n’y a pas d’équivalant à Paul Pogba en équipe de France, et les chiffres le prouvent.



Avec 91 sélections au compteur, celui que l’on surnomme La Pioche possède, à lui seul, 33 caps de plus que les autres milieux figurant dans les plans de Didier Deschamps pour le Mondial au Qatar, à savoir Adrien Rabiot (29), Aurélien Tchouaméni (14), Mattéo Guendouzi (6), Eduardo Camavinga (4), Boubacar Kamara (3) et Youssouf Fofana (2) réunis. L’ancienne star de Manchester United a également marqué deux fois plus de buts (11 contre 5) que l’ensemble des joueurs cités. Un manque criant d’expérience se fait donc ressentir dans l’entrejeu, alors qu’un seul joueur a plus de 24 ans, à savoir Adrien Rabiot (27 ans).

L’incertitude Varane

Mais le cauchemar pourrait se poursuivre pour Didier Deschamps. Plusieurs internationaux tricolores, dont Raphaël Varane, restent encore à l'infirmerie à huit jours de la liste du sélectionneur. Sorti en larmes le 22 octobre contre Chelsea, blessé à une cuisse, le défenseur de Manchester United reste incertain pour la Coupe du monde, et ce malgré son message publié le week-end dernier. « Je me suis entraîné dur et je me sens beaucoup mieux », confiait le vice-capitaine des Bleus âgé de 29 ans sur les réseaux sociaux, en postant des images de sa rééducation à Clairefontaine. Varane est assuré de ne pas jouer avant le début de l’événement au Qatar et pourrait même être trop juste pour le premier match des Bleus contre l’Australie (22 novembre), alors que Didier Deschamps a déjà fait savoir qu’il ne retiendrait que des joueurs aptes sur le plan physique. Le sélectionneur sera-t-il plus souple avec l’un de ses tauliers ? La question se pose aussi pour Mike Maignan, le portier de l’AC Milan qui a rechuté d'une blessure à un mollet. « La porte reste ouverte », indiquait sans se mouiller Deschamps, interrogé la semaine dernière par l’ AFP . « C'est au cas par cas. »

La fatigue musculaire de Benzema préoccupe, d’autres joueurs sous surveillance