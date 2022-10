Foot - Equipe de France

Coupe du Monde 2022 : Avant Pogba, ces forfaits historiques pour les Bleus

Publié le 31 octobre 2022 à 13h00

Alors que Didier Deschamps annoncera la liste des joueurs convoqués pour la Coupe du Monde au Qatar le 9 novembre prochain, il pourrait composer sans Paul Pogba qui a rechuté. Avant le milieu de la Juventus, l’équipe de France a fait face à de nombreux forfaits : Robert Pirès en 2002, Franck Ribéry en 2014 ou encore la terrible blessure de Djibril Cissé en 2006.

A moins de dix jours de la liste de l’équipe de France, Didier Deschamps vient d’apprendre une terrible nouvelle. D’après les informations de La Gazzetta dello Sport, Paul Pogba aurait rechuté, il devrait être absent dix jours de plus. Un pépin supplémentaire qui vient quasiment éteindre les espoirs de Coupe du Monde du milieu de terrain de la Juventus. Après N’Golo Kanté, c’est un énorme coup dur pour Didier Deschamps.

Pirès absent, Zidane sur une jambe

Mais avant eux, il y en a eu d’autres des forfaits de taille. En 2002, avant de partir en Corée du Sud pour défendre son titre, l’équipe de France apprend l’absence de Robert Pirès. Trois mois avant l’échéance, l’ailier d’Arsenal s’est gravement blessé au genou. Une perte énorme, surtout que Zinédine Zidane a pris un chemin quasi identique. Lors du dernier match de préparation, Zizou se blesse musculairement après une fin de saison chargée au Real Madrid. Le Ballon d’Or 1998 luttera pour revenir, il jouera seulement la dernière rencontre face au Danemark mais sur une jambe. Même Zidane n’aura pas pu éviter le fiasco des Bleus .

La terrible image de Cissé et la dernière de Ribéry

Quatre ans plus tard, c’est Djibril Cissé qui manquera in extremis la Coupe du Monde en Allemagne. Comme Zinédine Zidane, l’attaquant français se blessera en match de préparation contre la Chine, une terrible blessure au tibia qui fera le tour du monde. En 2014, c’est Franck Ribéry qui devra déclarer forfait pour le Mondial au Brésil. Homme clé du onze de Didier Deschamps, l’ailier du Bayern Munich n’avait pas récupéré de sa blessure au dos. Après ce forfait, Ribéry ne jouera plus sous le maillot bleu.

Varane et Koscielny : destins identiques, timing différent