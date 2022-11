Coupe du monde 2022

Qatar 2022 : Les 5 favoris pour le titre de meilleur joueur de la Coupe du monde

Publié le 9 novembre 2022 à 13h50

Alexandre Higounet

Ils sont nombreux à pouvoir espérer devenir le meilleur joueur de la Coupe du monde. Si Cristiano Ronaldo paraît lui partir de trop loin, compte tenu de sa situation actuelle avec MU et de son niveau de jeu, Messi, Neymar, Messi, Lewandowski et De Bruyne apparaissent tous en position de s’imposer. Mais il faudra pour cela un très grand parcours de leur sélection.

Neymar

Sur le talent pur, Neymar s’inscrit de facto parmi les joueurs favoris pour le titre de meilleur joueur de la Coupe du monde. Mais jusqu’à maintenant, l’attaquant brésilien n’a jamais survolé l’ensemble de la compétition, sans doute parce qu’il ne s’en est jamais totalement donné les moyens. Cette saison, il semble que les choses ont changé. Son début de saison tonitruant avec le Paris Saint-Germain amène à penser que Neymar a pris certaines résolutions et apparaît déterminé à disputer une Coupe du monde à 100% de ses moyens physiques et mentaux. L’attaquant parisien sait qu’il pourrait bien s’agir de sa dernière chance de marquer l’histoire en Coupe du monde. Avec un Neymar au top physiquement, tout devient possible. On le constate avec son niveau de performance avec le PSG. De plus, le joueur apparaît animé par un fort sentiment de revanche. Probablement vis-à-vis du monde du football, qui l’a un peu vite enterré après une saison terne au PSG, au point qu’aucun club n’a souhaité investir sur lui l’été dernier alors que le club de la capitale l’avait mis en vente. Mais probablement aussi envers lui-même, car il est certain qu’au fond de lui, Neymar sait qu’il n’a pas la carrière que son talent le prédisposait à avoir. Il pourrait bien ne plus vouloir perdre de temps cette fois.

Lionel Messi

Messi, pour des raisons légèrement différentes sur le fond que Neymar, mais avec au final les mêmes conséquences, apparaît déterminé à réaliser une Coupe du monde de haut niveau. Lui aussi affiche un niveau de forme avec le PSG extrêmement prometteur. Là aussi, l’objectif du la star argentine est d’arriver au Mondial avec un niveau de forme optimal. Alors que s’ouvre le crépuscule de sa carrière, Leo Messi n’a jamais disputé une Coupe du monde à la hauteur de son talent. Il sait que par rapport à la trace qu’il laissera dans l’histoire, il ne peut s’affirmer comme le meilleur joueur de tous les temps sans une victoire en Coupe du monde en ayant porté l’Argentine au sommet, comme Diego Maradona l’avait fait en 1986. Ce Mondial au Qatar constitue assurément sa dernière chance alors qu’il a fêté ses 35 ans cette année. Or la star argentine dispose d’une opportunité unique : la compétition se disputant exceptionnellement à la fin de l’automne, il arrivera sans être émoussé par une saison éprouvante...

Robert Lewandowski

Récemment transféré au FC Barcelone, Robert Lewandowski n’a pas tardé à apporter la démonstration sous les couleurs catalanes qu’il restait le meilleur attaquant au monde aujourd’hui, et peut-être le meilleur joueur. En quelques matches avec le Barça, l’attaquant polonais a déjà éclaboussé la Liga de toute sa classe et porté le club catalan vers le haut niveau. Il apparaît clairement comme l’un des meilleurs joueurs se présentant au Mondial. Le seul problème pour Lewandowski, c’est qu’il n’évolue pas dans une sélection en situation de remporter la compétition. Si la Pologne parvient à réaliser un grand parcours, avec une qualification pour les demi-finales, à l’image de ce qu’elle avait réalisé en 1982, Lewandowski peut espérer s’imposer comme le meilleur joueur du Mondial. En revanche, cela ne sera pas possible, quel que soit le niveau de performance du buteur du Barça, si la Pologne est éliminée au premier tour.

Kylian Mbappe

Champion du monde en 2018, en ayant marqué les mémoires avec sa course folle contre l’Argentine en huitième de finale, Kylian Mbappe revient cette fois au Mondial avec l’envie de remporter le trophée en imposant sa marque, celle d’un joueur appartenant à la classe des plus grands de l’histoire. Cela passe par des performances exceptionnelles tout au long de la compétition. Et ça Kylian Mbappe en a bien conscience.

Kevin De Bruyne

L’attaquant belge, star de Manchester City, abordera ce Mondial avec une énorme motivation, celle de permettre à la Belgique de s’installer enfin à la table des grandes nations du monde. Si Eden Hazard revient au top niveau, les deux pourraient bien former un duo majeur capable de porter la sélection belge vers les sommets. Et dans ce cas de figure, Kevin De Bruyne serait un candidat logique au trophée de meilleur joueur du Mondial.