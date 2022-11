Qatar 2022

Qatar 2022 : Présentation de la Serbie

La Coupe du monde approche à grands pas et pour cette occasion, le10sport vous propose une présentation de chaque équipe présente au Qatar. Dix septième épisode de cette série avec la Serbie, membre du groupe G où figurent le Brésil, la a Suisse et le Cameroun. Voici ce qu'il faut savoir sur la sélection serbe.

Au Qatar, la Serbie participera à sa 13ème Coupe du monde, la 3ème sous la bannière serbe puisqu'auparavant c'était la sélection de Yougoslavie. Les Aigles pourront compter sur un secteur offensif d'une qualité très rare pour une nation qui est loin d'être favorite.

La sélection serbe arrive au Qatar en tant que 21ème nation au classement FIFA. A sa tête depuis 2021, l'ancien joueur de l'OM Dragan Stojković. C'est un adepte du 3-4-1-2 et cela se voit dans la plupart de ses résultats. Son équipe encaisse beaucoup de buts mais elle en met en retour. En 20 matchs à la tête de sa sélection, l'ancien international compte 13 victoires, 4 matchs nuls et 3 défaites.

Dans le groupe A des éliminatoires de la zone Europe, la Serbie a crée la surprise en chipant la première place au Portugal de Cristiano Ronaldo. Les Serbes sont restés invaincus et ont remporté 6 de leur 8 matchs. Assez pour terminer devant le Portugal, la République d'Irlande, le Luxembourg et l'Azerbaïdjan. Leur coup de maitre restera la victoire acquise en terre portugaise à la dernière journée.

La Serbie sera dans le groupe G avec le grand favori, le Brésil, mais aussi la Suisse et le Cameroun.



24 novembre : Brésil - Serbie

28 novembre : Cameroun - Serbie

2 décembre : Serbie - Suisse

Mitrovic under Marco Silva:5️⃣2️⃣ goals in 5️⃣7️⃣ games Only Haaland has a better minutes per goal this season!🔥◻️ pic.twitter.com/88v7aNAz6i