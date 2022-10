Foot - Coupe du monde

Coupe du monde 2022 : Kanté, Pogba... Le terrible casse-tête de Deschamps

Publié le 31 octobre 2022 à 11h00

Axel Cornic

Dans seulement quelques jours, Didier Deschamps donnera sa liste de 23 jours qui seront convoqués pour disputer la Coupe du monde au Qatar, mais surtout pour défendre le titre de l’équipe de France. Or, il pourrait être contraint de laisser de nombreux cadres sur le carreau et la situation semble toujours plus délicate à gérer.

En 2018, la planète entière s’émerveillait devant la complémentarité du milieu de terrain de l’équipe de France, formé par un N’Golo Kanté infatigable et un Paul Pogba irrésistible. Les deux ont été des grands acteurs du titre mondial des Bleus en Russie, avec Pogba qui a même marqué l’un des buts de la finale face à la Croatie (4-2). Mais au Qatar, Didier Deschamps devra faire sans eux.

Kanté, le premier gros coup dur

En ce qui concerne N’Golo Kanté, la situation a été clarifié bien en amont avec un forfait officiel annoncé par Chelsea. Après avoir disputé les deux premières journées de Premier League, le milieu de terrain a dû soigner une blessure aux ischios-jambiers et a finalement été contraint de se faire opérer à la mi-octobre. Une absence de taille pour la France, tant Kanté était important dans le jeu de Deschamps.

Pogba ne devrait pas jouer avec la Juve en 2022

Ce lundi, c’est un nouveau coup dur pour l’équipe de France qui arrive d’Italie. La Gazzetta dello Sport a en effet annoncé que Paul Pogba aurait rechuté et devrait être absent pour une dizaine de jours au moins. Opéré au ménisque du genou droit, il souffrirait d’une blessure à une cuisse dont la nature profonde n’a pas encore été révélée. Des nouveaux examens devraient avoir lieu dans les prochaines heures avec la Juventus, mais sa présence au Qatar semble d’ores et déjà compromise.

Inquiétude pour Maignan, Tchouaméni... et Benzema ?

Doit-on s’attendre à d’autres mauvaises surprises ? Il y a plusieurs cas qui inquiètent Didier Deschamps actuellement, avec notamment Mike Maignan, qui doit lui aussi passer des examens ce lundi du côté de l’AC Milan. En Espagne, les craintes concernent plutôt Aurélien Tchouaméni et Karim Benzema. Le premier aurait ressenti une gêne musculaire mais devrait être bientôt de retour selon Carlo Ancelotti. Même son de cloche pour le Ballon d’Or 2022, qui n’a tout de même plus joué depuis le 19 octobre dernier.