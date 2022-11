Foot - Coupe du monde

Coupe du monde 2022 : Un pactole attend l’équipe de France au Qatar

Publié le 13 novembre 2022 à 04h45

Thibault Morlain

D’ici quelques jours, l’équipe de France se rendra au Qatar pour disputer la Coupe du monde. Forcément, pour les hommes de Didier Deschamps, l’objectif sera de conserver leur couronne remportée en 2018. Si tel était le cas, un joli chèque attendra alors les joueurs de l’équipe de France. Voilà quelles seront les primes des Bleus.

C’est le 22 novembre prochain que l’équipe de France débutera sa Coupe du monde. Et c’est avec un match face à l’Australie que les Bleus commenceront la compétition. Par la suite, c'est le Danemark puis la Tunisie qui se dresseront sur la route des joueurs de Didier Deschamps. La France arrivera-t-elle alors à passer les poules ? Plus elle ira loin, plus la prime augmentera pour les joueurs.

415 000€ pour la Coupe du monde

Champions du monde en 2018, les Français tenteront donc le doublé. Et si tel était le cas, la prime devrait tourner autour de 415 000€ pour chaque joueur appelé par Didier Deschamps. Pour rappel, en Russie, le chèque reçu était d’environ 350 000€. Et en cas de défaite en finale du Mondial ? La prime sera de l’ordre de 297 000€.

88 000€ pour une élimination au 1er tour

Quid des primes en fonction des autres résultats ? Si la France atteint le dernier carré, ça sera 248 000€. Et si les joueurs de Didier Deschamps venaient à être éliminés dès la phase de poules ? Cela tournerait autour de 88 000€. A voir maintenant jusqu’où les Bleus iront au Qatar.