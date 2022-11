Qatar 2022

10 moments historiques des Bleus en Coupe du monde

Publié le 12 novembre 2022 à 13h50

Alexandre Higounet

L’histoire de l’équipe de France en Coupe du monde est bien sûr marquée par de nombreux moments forts. Le 10 Sport retrace les dix moments historiques des Bleus en Coupe du monde. Le choix reste bien sûr arbitraire, et d’autres moments, comme le parcours en1958 ou l’épisode rocambolesque de l’oubli des maillots contre la Hongrie en 1978, auraient pu y figurer tout autant.

France-Italie 1978

Pour le premier match de la génération Michel Platini en Coupe du monde, les Bleus affrontent l’Italie de Dino Zoff. Et ils ouvrent la marque par l’intermédiaire de Bernard Lacombe après 32 secondes de jeu, l’un des buts les plus rapides de l’histoire de la Coupe du monde. Mais les Italiens renverseront le cours du match pour l’emporter 2-1.

France-Koweit 1982

Après une défaite contre l’Angleterre, les Bleus doivent absolument gagner contre le Koweit pour jouer leur qualification contre la Tchécoslovaquie au troisième match. Alors qu’ils mènent 3-1, les Bleus marquent un quatrième but, accepté dans un premier temps par l’arbitre. Mais les Koweitis affirment avoir été perturbés par un coup de sifflet dans le public, croyant qu’il s’agissait de l’arbitre. Après des minutes de palabres, avec l’émir du Koweit descendu sur la pelouse pour discuter avec l’arbitre, le but est annulé. Au final, la France l’emportera 4-1, mais l’épisode est resté dans les mémoires.

France-Allemagne 1982

Cette demi-finale France-Allemagne est entrée dans l’histoire de la Coupe du monde comme l’un des matches les plus dramatiques. Après avoir mené 3-1 lors des prolongations, les Bleus de Michel Platini voient l’Allemagne revenir à 3-3. La rencontre se jouera aux penalties et basculera en faveur de l’Allemagne.

France-Brésil 1986

Le quart de finale France-Brésil (1-1) en 1986 est lui aussi resté dans l’histoire, comme l’un des plus beaux matches en Coupe du monde. La prolongation entre les deux équipes est restée comme un festival de football offensif et de jeu, avec d’un côté le carré magique Fernandez-Tigana-Giresse-Platini et de l’autre Zico, Junior, Socrates, Careca, etc… Les Bleus l’emportent finalement aux penalties.

France-Italie 1998

Si l’équipe de France a remporté la Coupe du monde cette année-là, c’est d’abord en réussissant à franchir l’obstacle italien en quart de finale. Le match a été le plus dur pour les Bleus, celui où ils ont été le plus proches de tout perdre, la qualification se jouant à quelques centimètres sur une frappe de Roberto Baggio à la fin des prolongations (0-0)… Au final, la France l’emporte aux penalties.

France-Brésil 1998

La finale France-Brésil (3-0) reste bien sûr un panthéon pour les Bleus, puisqu’il permet à la France de remporter sa première Coupe du monde. Et ce d’autant plus que les hommes de Didier Deschamps dominent la rencontre de la tête et des épaules, avec un grand Zidane, auteur d’un doublé historique.

France-Brésil 2006

Huit ans après, Zidane et l’équipe de France retrouvent le Brésil en quart de finale. De retour de sa retraite en sélection, le milieu madrilène réalise un match extraordinaire ce jour-là, après avoir déjà été impressionnant en huitième contre l’Espagne. La France l’emporte 1-0, grâce à une magnifique passe décisive de Zizou pour Thierry Henry.

France-Italie 2006

En finale contre l’Italie, l’équipe de France manquera d’un rien une deuxième victoire en Coupe du monde, la tête de Zidane en prolongation « mort subite » étant détournée de justesse par Buffon, qui réalise un arrêt exceptionnel. Un autre coup de tête, contre Materazzi cette fois, provoquera l’expulsion du meneur de jeu des Bleus, qui perdront finalement aux penalties.

France-Argentine 2018

Le huitième de finale contre l’Argentine en 2018 reste indéniablement le match le plus spectaculaire de cette Coupe du monde, les Bleus l’emportant 4-3 après avoir été menés 2-1, grâce à une frappe de Pavard restée dans l’histoire, tout comme la course folle de Kylian Mbappe en première mi-temps provoquant un penalty pour l’ouverture du score.

France-Croatie 2018

Contre la Croatie de Luka Modric, les Bleus décrochent leur deuxième victoire en Coupe du monde tout en efficacité (4-2), avec un Griezmann accrocheur, un Pogba aussi surpuissant que talentueux et un Mbappe au rendez-vous.