Qatar 2022 : Les 5 favoris pour le titre de meilleur buteur de la Coupe du monde

Publié le 7 novembre 2022 à 02h10

Arnaud De Kanel

La Coupe du monde approche à grands pas et comme dans chaque édition, les observateurs se demandent qui terminera meilleur buteur de la compétition. Le Mondial au Qatar sera le dernier pour Lionel Messi par exemple, et il devra porter sa sélection afin d'essayer de remporter le titre. Voici la liste des 5 grands favoris pour le titre de meilleur buteur.

Avant se s'envoler pour le Qatar, les superstars du ballon rond affichent des niveaux de fromes inégaux. Mais nul doute, ces grands champions seront au niveau pour le plus grand rendez-vous de leur saison. Sans Erling Haaland, a eux d'en profiter pour terminer meilleur buteur du tournoi. Alors, qui succèdera à Harry Kane ?

Cristiano Ronaldo

Comment évoquer un classement de buteur sans citer le nom de Cristiano Ronaldo. Le meilleur buteur de l'histoire en sélection n'a jamais terminé à la tête du classement des buteurs. Même s'il ne l'a pas encore déclaré, il s'agit certainement de sa dernière Coupe du monde et il donnera corps et âme pour tenter de mener son pays à sa première étoile. CR7 n'est pas au top de sa forme puisqu'il traverse une période difficile avec Manchester United mais il faudra compter sur lui.

Lionel Messi

Forcément, qui dit Cristiano Ronaldo dit aussi Lionel Messi. L'attaquant argentin renait avec le PSG et, à la différence de son rival portugais, il arrive en pleine possession de ses moyens. Il possède des soldats autour de lui, prêts à tout pour lui permettre de remporter son premier Mondial. Avec un petit but lors de la dernière édition, il sera bien entendu attendu au tournant pour sa dernière Coupe du monde.

Neymar

En plus de marcher sur l'eau avec le PSG, Neymar écrase tout le monde avec le Brésil. Grande favorite de la compétition, la Seleção dispose d'une armada offensive qui met Neymar dans les meilleures conditions. A l'instar de Messi, le Brésilien ne compte pas s'éterniser dans le football et le Mondial qatari sera peut-être son dernier. Il est porté par tout un pays et n'a toujours pas digéré l'humiliation des siens devant son public en 2014 face à l'Allemagne. En 2018, il avait de nouveau échoué dans sa mission. Cette année, c'est un Neymar retrouvé et plein de vengeance qui se présente au Mondial. Avec la probable absence de Richarlison, il devrait être souvent amené à convertir les occasions de son équipe.

Karim Benzema

Il vient tout juste de remporter son premier Ballon d'Or et sort d'une saison exceptionnelle avec le Real Madrid. Karim Benzema fait évidemment parti des favoris pour le titre de meilleur buteur. Pas au mieux physiquement, le Nueve a une énorme pression sur les épaules. Il devra défendre le titre des Bleus auquel il n'a pas participé et fera son retour en Coupe du monde 8 ans plus tard. S'il veut conserver son Ballon d'Or, ça passera par des buts au Qatar.

Kylian Mbappé