Qatar 2022 : Présentation des États-Unis

La Coupe du monde approche à grands pas et pour cette occasion, le10sport vous propose une présentation de chaque équipe présente au Qatar. Quatorzième épisode de cette série avec les États-Unis, membre du groupe B où figurent l'Angleterre, le Pays de Galles et l'Iran. Voici ce qu'il faut savoir de la prometteuse sélection américaine.

Au Qatar, les États-Unis participeront à leur 11ème Coupe du monde. Les Américains étaient absents en 2018, une première depuis 1986. Cette année, ils veulent avant tout bâtir et forger un groupe dans l'optique de briller chez eux en 2026. C'est un Mondial charnière pour eux.

Présentation de la sélection

La sélection américaine arrive au Qatar en tant que 16ème nation au classement FIFA. A sa tête depuis 2018, l'Américain Gregg Berhalter. Il avait pris les rênes de la sélection afin de préparer au mieux ce Mondial au Qatar, lorsque ses joueurs regardaient les autres nations en Russie. Un pari réussi pour la fédération américaine puisqu'il affiche un beau bilan : 30 victoires, 6 nuls, 7 défaites. Le football n'est qu'un sport secondaire au pays de l'Oncle Sam , et encore, mais il commence à se développer. C'est grâce à cette fabrique récente de talents que les Américains se sont qualifiés.

Le parcours américain en qualifications

A l'instar des éliminatoires de la zone Amérique du Sud, les sélections de la zone Amérique du Nord, Amérique centrale et Caraïbes sont réunies dans un seul et même groupe où les trois premiers sont directement qualifiés. Team USA ne voulait pas reproduire la même erreur qui lui avait couté la qualification en Russie. Alors, les hommes de Gregg Berhalter ont assuré l'essentiel en prenant le dernier billet directement qualificatif derrière le Canada et le Mexique, et devant le Costa Rica, le Panama, la Jamaïque, Salvador et le Honduras. En 14 matchs, ils ont gagné 7 fois, concédé le nul à 4 reprises et chuté 3 fois. Les Etats-Unis sont également la deuxième meilleure attaque du groupe avec 21 buts marqués.

Le programme des États-Unis au Mondial

Les États-Unis seront dans l'anglophone et diplomatique groupe B du Mondial avec l'Angleterre, le Pays de Galles et l'Iran.



21 novembre : États-Unis - Pays de Galles

25 novembre : Angleterre - États-Unis

29 novembre : Iran - États-Unis

Le joueur à suivre

L'ailier de Chelsea Christian Pulisic sera le joueur à suivre côté américain. C'est incontestablement la star de l'équipe, le porte drapeau du football aux États-Unis et également le footballeur le plus populaire du pays. Vainqueur de la Ligue des champions en 2021, il a l'expérience des grands rendez-vous. A 24 ans, il totalise 21 buts pour 52 sélections.

Le prono de la rédac'

Il ne faudra pas rater son entrée côté américain. S'ils veulent espérer une qualification en huitièmes, cela passera obligatoirement par une victoire face au Pays de Galles. L'Angleterre n'est pas au mieux et un exploit est possible contre les hommes de Gareth Southgate. Le match piège sera face à l'Iran car cette rencontre sera bien plus qu'un match de foot, un outil de soft-power indéniable. De fait, les Iraniens voudront se venger des Américains. La qualification pour les huitièmes est envisageable mais ça n'ira pas plus loin.